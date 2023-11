RS tem rancho de novos supermercados até fim do ano

Fim de ano movimentado no mundo dos supermercados no Rio Grande do Sul. A coluna contabiliza pelo menos sete novas lojas, entre atacarejos, que dominam, supers e até clube de compras. Carrefour, Comercial Zaffari, Unidasul, Andreazza, Imec, Pereira e Carnetti vão estrear unidades entre Porto Alegre e a Serra. Em novembro, serão seis, sendo que a Comercial já anuncia duas filiais do seu Stok Center abrindo em um único dia, na Capital e em Alvorada. Os dois primeiros da nova safra de varejo de autosserviço serão o Vantajão, do caxiense Andreazza, e o Sam's Club, que começam a funcionar dia 14 na Capital. A bandeira de clube de compras está quase pronta ao lado do hipermercado Carrefour, no BarraShoppingSul. A rede, maior varejista brasileira, não divulga o dia oficial, alegando estratégia comercial e para não despertar concorrentes. Mas no hipermercado, onde equipes de vendas buscam clientes associados para o Sam's, único jeito de comprar na marca, confirmam que a segunda loja da marca na Capital estreia na próxima terça-feira. A terceira unidade da bandeira de clube de compras vai estrear o modelo de loja combo, pois será ao lado o hipermercado. A combinação será uma tendência em áreas onde há espaço físico e complementariedade de negócios, segundo o grupo.

No mesmo dia, a rede Andreazza coloca em campo na Capital sua primeira loja do atacarejo Vantajão. Será a sétima loja da bandeira. A coluna Minuto Varejo noticiou em primeira mão a chegada da marca. A rede Andreazza completará 48 unidades, maior parte de supermercados de vizinhança, além de uma bandeira de atacado com operação em Caxias. "Vão ser os mesmos preços que temos em Caxias e em outras cidades. Tem rede que faz preço diferente (mais alto) em Porto Alegre. Nós, não", diz um dos sócios-diretores Jaime Andreazza, que acompanha a finaleira da montagem da filial perto do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no bairro São João, na Zona Norte. No ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o Andreazza é o quinto maior em receita, que chegou a R$ 1,63 bilhão em 2022.

O novo Vantajão fica na rua Viléla Tavares e tem 2,5 mil metros quadrados de área de venda, 100 empregos diretos e investimento de cerca de R$ 30 milhões, entre construção (feita pelo proprietário, grupo Darcy Ribeiro) e equipamentos e mobiliário. Uma novidade em uma unidade será a padaria, montada bem na entrada da loja, com a fachada gigantesca, em cores vermelha e amarela. "Vamos testar (a padaria) aqui. Vai ter pão quentinho, café, torrada, massa folhada e suco feito na hora. Vimos que faltava isso aqui na região", comenta Andreazza. A rede programa mais lojas para 2024, mas para serem instaladas em cidades da Serra, diz o sócio-diretor. Sobre mais unidades em Porto Alegre ou na Região Metropolitana, Andreazza diz que tudo vai depender do "teste" da primeira filial na Capital. Mas ele não esconde a vontade de ter mais.

No roteiro de novas lojas, estreia o Macromix, em Taquara, que será a 13ª unidade do grupo Unidasul e abre dia 16.Vai ter o supermercado da rede Carnetti, em complexo de lojas em Alvorada, na avenida Getúlio Vargas, com data ainda em aberto, mas deve ser passando o dia 20 de novembro. O Carnetti Open Mall terá mais 20 operações, onde já tem McDonald's e Panvel.

Na sequência, vem os Stok Center, além da Capital, com unidade em Alvorada. A Comercial Zaffari ainda não bateu o martelo da abertura. Já o Desco, do Imec, abre em Sapiranga.