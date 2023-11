Rede Andreazza marca dia para abrir 1º atacarejo em Porto Alegre

Patrícia Comunello

Fim de ano movimentado no mundo dos atacarejos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai ganhar dois em um intervalo de poucos dias. O primeiro que vai abrir marcou o dia: 14 de novembro. É a bandeira Vantajão, do grupo supermercadista Andreazza, com sede na Serra Gaúcha. Mais no fim do mês, será a vez do Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo.