Comercial Zaffari abre terceiro atacarejo em 2023

Ritmo acelerado e indicando que vai bater a marca de 2022, quando cinco lojas foram abertas. Trata-se de atacarejos da Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo e terceiro maior grupo do setor no Estado, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A Comercial informou nesta terça-feira (3) que vai abrir, até o fim de outubro, a terceira unidade do Stok Center em 2023 e com reforço na presença na Fronteira Oeste.

A unidade de Aletgrete estreia em24 de outubro, segundo o gruposupermercadista, por meio de nota. Será a27ª unidade da bandeira do formato que mais cresce no Rio Grande do Sul. A rede tem ainda 10 supermercados de vizinhança.A nova unidade fica na avenida Tiaraju, no bairro Ibirapuitã. O empreendimento, cujo aporte total não chegou a ser informado pela marca, vai gerar150 empregos diretos.

São mais de 7,8 mil itens no mix que estará à venda na loja de quase 4,5 milmetros quadrados. A área total chega à quase em 9,5 mil metros quadrados, diz o grupo que faturou R$ 3,4 bilhões em 2022. São 264 vagas no estacionamento e 30 caixas de atendimento. A Comercial cita ainda que a edificação tem captação de água da chuva para banheiros, limpeza, manutenção de jardim e reserva de incêndio. As lâmpadas são de LED.

Este ano a marca já colocou em funcionamento lojas em Uruguaiana, a primeira na Fronteira Oeste, e Soledade, no Planalto. Também devem ser concluídas as fliais do Stok Center na zona Norte dee Porto Alegre, que será segunda na Capital, e em Alvorada. Também há unidade sendo instalada às margens da BR-116, em Esteio, que pode ser concluída este ano, considerando a rapidez de execução, que segue o sistema de pré-moldado.

Santana do Livramento e Venâncio Aires devem ter suas lojas do Stok Center em 2024, segundo já noticiou a coluna Minuto Varejo. Há mais destinos na mira do grupo, como Cachoeirinha, na Região Metropolitana, onde a Comercial busca terreno.

Outras marcas estão ampliando a operação em atacarejo, que combina volume de atacado e autosserviço para público não só de pequenos negócios. Cada vez mais o consumidor final busca este tipo de ponto de venda. Entre os mais recentes a expandir, está o grupo Pereira, que chegou a Viamão na semana passada, com o seu Fort Atacadista , segundo filial no Estado.

A primeira fica em Canoas, aberta em maio deste ano. O grupo catarinense vai abrir ainda em Caxias do Sul este ano e prevê mais três em 2024 - Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí. Outros três gaúchos, o Zaffari, com seu Cestto, o Unidasul, bandeira Macromix, e o Imec, do Desco, estão com mais lojas sendo instaladas. O caxiense Andreazza está com obra acelerada de seu primeiro Vantajão, que será na zona Norte de Porto Alegre. O catarinense Passarela, da Via Atacadista, também está com expansão definida na Capital e no Vale do Taquari.