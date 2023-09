Andreazza quer abrir 1º atacarejo em Porto Alegre até dezembro

"O pessoal (outras redes) sobe a Serra e, nós, gringos, descemos. Tem lugar para todo mundo", aposta o sócio-diretor de uma das maiores redes de supermercados do Rio Grande do Sul, Jaime Andreazza. O negócio que está quase abrindo em Porto Alegre é um atacarejo da bandeira Vantajão, que pertence ao grupo Andreazza.

Será a sétima loja do formato, 47ª do grupo, que tem super de vizinhança e ainda um braço de super do Vantajão. No ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o Andreazza é o quinto maior em receita, que chegou a R$ 1,63 bilhão em 2022.

O sócio-diretor também detalha na coluna Minuto Varejo o que a bandeira prepara para atender os consumidores na Capital, chegada que é preparada, entre estudos e projetos há 20 meses.

"Há tempo que vínhamos olhando ponto, mas não tínhamos tido coragem para chegar (na Capital) e agora chegamos. Vai ser uma loja não tão grande, mas confortável para comprar, além de contar com a alegria de quem trabalha com a gente", conta Andreazza, filho de dona Terezinha, agricultora descendente de italianos que é considerada a precursora da rede há 52 anos, quando montou um mercadinho para vender produtos e aumentar a renda da família.

De lá para cá, os filhos deram continuidade e multiplicaram a rede. Aquisições aceleraram a expansão.

A nova filial do Vantajão, na rua Viléla Tavares, no bairro São João, na zona Norte, terá 2,5 mil metros quadrados de área construída, 100 empregos diretos e 100 indiretos e investimento de cerca de R$ 30 milhões, entre construção (feita pelo proprietário, grupo Darcy Ribeiro) e equipamentos e mobiliário, revela o sócio-diretor.

"Vai ter uma área especial muito gostosa, uma novidade na loja, mas é surpresa e tem a ver com comida, pois percebemos que faltava na região", dá a pista Andreazza, sobre o espaço reservado ao lado da entrada do atacarejo. A coluna apurou que será um serviço de alimentação.

"Mais importante vão ser os preços do atacarejo, que a comunidade vai confirmar quando vier aqui", garante o varejista. A montagem da loja está na etapa final das instalações da estrutura pré-moldada, para depois começar a instalar maquinário, estantes de paletes e demais itens.

A expectativa é inaugurar até dezembro. O grupo programa mais lojas de atacarejos em 2024, mais duas, na Serra, em Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Porto Alegre também terá mais. "A Capital será uma escola para entendermos se a população vai aceitar a nossa marca", comenta, sugerindo que busca investidores com áreas para erguer unidades no futuro.