Supermercado da Serra vai abrir atacarejo na zona Norte de Porto Alegre

A coluna Minuto Varejo foi alertada por um morador da zona Norte de Porto Alegre que tem mais um atacarejo e de uma bandeira que não atuava no mercado da Capital vindo aí. Só para variar um pouquinho (brincadeira da colunista), devido à proliferação deste tipo de super no Rio Grande do Sul, principalmente pós 2020, com o advento da pandemia de Covid-19 e impactos em renda e consumo.

É novo, porque o prédio está sendo erguido - como diz o morador "vizinho": "rapidamente, porque são estruturas pré-moldadas". É marca estreante na cena supermercadista porto-alegrense porque vem da Serra, da segunda maior cidade gaúcha.

O grupo Andreazza, vai instalar uma filial do seu Vantajão, seu braço de atacarejo, em terreno na rua Vilela Tavares, no bairro São João. O Andreazza faturou R$ 1,6 bilhão no ano passado e também atua com supermercados convencionais. O grupo soma mais de 40 unidades entre os dois formatos. É a quinta maior rede do Estado pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2022.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), o projeto da futura loja foi aprovado em fevereiro deste ano. A área total do terreno é de mais de 7 mil metros quadrados. Estão sendo construídos 4.782 metros quadrados. A loja terá com 2.178 metros quadrados de área de venda.

Na região onde está sendo erguida o estabelecimento, só podem ser instalados supermercados de até 2,5 mil metros quadrados de loja, imposição de uma lei municipal que restringe unidades maiores devido aos impactos na concentração de mercado e para a operação de pequenos e médios mercados.



"O prédio contará com dois pavimentos, com uma farmácia, um espaço para comércio e estacionamento no térreo. No pavimento dois, serão construídos o setor de administração do supermercado, além de refeitório e vestiários para os funcionários", detalha a Smamus, para a coluna.

Grandes bandeiras instalam mais atacarejos em Porto Alegre

Lembrando: pelo menos três grandes bandeiras varejistas do setor também terão unidades do formato que mais cresce e tem desempenho em vendas bem superior a hipermercados e supermercados de vizinhança o Estado.