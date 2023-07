Comercial Zaffari ergue novo Stok Center em Porto Alegre e eleva briga de atacarejos

A maior rede de atacarejos do Rio Grande do Sul terá a segunda loja em Porto Alegre em breve. As obras de mais um Stok Center estão aceleradas na zona Norte da Capital e com um detalhe: a unidade da Comercial Zaffari ficará a poucos metros do terreno onde um dos maiores grupos de atacarejo do Brasil vai construir a primeira filial na Capital.

A aposta no modelo, que une serviço de supermercado e volume e preço de atacado e cresce na atração de consumidores finais, teve adesão até mesmo do maior player gaúcho. A Companhia Zaffari abriu o Cestto em Gravataí e já anunciou mais cinco lojas.

A coluna Minuto Varejo conferiu como está a implantação do Stok Center na avenida Manoel Elias, número 901, via que faz a ponte do fluxo entre a zona Leste e o Norte, entre as avenidas Protásio Alves e Baltazar de Oliveira Garcia, e cidades como Viamão e Alvorada. A unidade deve ficar pronta até dezembro, segundo apurou a coluna.

A rede de Passo Fundo, no Planalto gaúcho, soma hoje 25 atacarejos. O mais recente abriu em Uruguaiana. Outras três obras estão em andamento em Alvorada, Esteio e Soledade.

A primeira e única operação do Stok na Capital fica na avenida Assis Brasil, ao lado da Havan, próxima à BR-290 (freeway). A Comercial ocupa a terceira posição no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), se for considerada a estimativa de receita do Carrefour no Estado, segundo lugar. Caso contrário, a rede fica apenas atrás da Companhia Zaffari, com sede em Porto Alegre.

A coluna constatou que a implantação está sendo feita em estrutura pré-moldada, modelo construtivo dos atacarejos pela configuração física, com as colunas altas de porta-pallets) e também para acelerar a execução. O prédio começa a ganhar forma. A preparação do terreno começou em março, e o alvará da obra foi emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) em 26 de junho.

O terreno tem área total de 23,1 mil metros quadrados, com área a ser construída de mais de 17 mil metros quadrados, como apurou a coluna no local. A loja terá cerca de 7 mil metros quadrados, tamanho padrão da rede. A previsão é de estacionamento externo e no subsolo.

grupo catarinense Pereira vai instalar seu Fort Atacadista, que A 200 metros do terreno do furuto Stok Center e no mesmo lado da avenida, o, que estreou no mercado gaúcho em maio, em Canoas . A filial porto-alegrense faz parte do plano agressivo de entrada, com seis endereços já mapeados.