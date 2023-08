Combustíveis e alimentos puxam alta nas vendas do comércio no 1º semestre de 2023

Combustíveis literalmente colocaram gás nas vendas do varejo no primeiro semestre do ano. No Rio Grande do Sul, o setor teve alta acumulada de 11% na comercialização no período, mostrou a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (9) pelo IBGE. No Brasil, a alta média foi de 14,5%. Em junho, o volume de vendas gerais no Estado foi 0,6% acima de maio e teve queda de 1,7% em relação a junho do ano passado.

No varejo ampliado, com veículos, materiais de construção e atacarejos (supermercado com volume de atacado), a alta foi de 1,7% no confronto mensal e de 2,1% em relação a junho de 2022. Automóveis tiveram elevação de 26,2% no desempenho anual (frente a junho de 2022), efeito do programa de descontos dos modelos com valor mais baixo, impacto que já era esperado.

No Brasil, a PMC de junho ficou no 0 a 0, sem crescimento, com 0% de variação. O acumulado no primeiro semestre de 2023 é de alta de 1,3% com relação ao mesmo período de 2022. Em 12 meses, o setor fecha nono mês consecutivo no positivo, chegando a 0,9%.

Na comparação de junho de 2022 com junho de 2023, o volume de vendas no comércio teve alta de 1,3%.

Ao analisar o período recente, o IBGE ponderou que janeiro abriu o ano com crescimento significativo no

volume de vendas, mas o desempenho de fevereiro a junho ficou próximo a zero. Segundo o órgão, o resultado de junho historicamente fica -3,3% abaixo do máximo da série, de outubro de 2020, e 3% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020).

"O primeiro semestre fecha em alta muito por conta do crescimento concentrado em janeiro, quando foi de 4,1%. Depois de janeiro, os resultados são mais tímidos, com variações mais próximas a 0%”, comentaogerente da pesquisa, Cristiano Santos,no site do IBGE.

As atividades que mais tiveram influência sob o resultado foram tecidos, vestuário e calçados e hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Quatro atividades fecharam o primeiro semestre em alta. Um dos principais responsáveis pelo crescimento nas vendas do comércio varejista foi o setor de combustíveis e lubrificantes. Nos primeiros seis meses de 2023, a atividade acumula 14,5% de ganho em relação ao mesmo período de 2022, com crescimento de 21,1% nos últimos 12 meses no País.

"Este cenário de expansão é bem definido por conta da mudança da política de preços no ano passado, e continuou esse ano", diz Santos.



Hipers, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo puxaram a taxa para cima também. O setor acumula crescimento de 2,6% no ano em junho, com destaque para o resultado de abril, quando registrou alta de 3,6%. Para o pesquisador, entretanto, o cenário ainda é bastante contrário à perspectiva de consumo no varejo. “Sobretudo com relação ao crédito e a taxa de juros”, ressalta o gerente.