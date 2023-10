Depois da Renner, Macromix abre loja na maior cidade do Vale do Paranhana

Depois de Renner, agora é a vez do atacarejo Macromix, do grupo Unidasul, quarta maior varejista de supermercado do Rio Grande do Sul, abrir as portas no Vale do Paranhana. A 13ª unidade da bandeira vai estrear em 16 de novembro, segundo a rede.

Outra marca que está entrando na cidade, a maior do Paranhana e polo comercial e de serviços, é a gaúcha Elevato, de materiais de construção

LEIA MAIS: Grupo gaúcho ergue novo atacarejo em região calçadista

A coluna Minuto Varejo noticiou quando a prefeitura obteve a intenção do grupo de instalar a unidade e depois quando começou a construção às margens da RS-115, entre Taquara e Gramado, na avenida Oscar Martins Rangel, 3464, esquina com a rua Pinheiro Machado, no bairro Jardim do Prado.

Será a primeira loja da bandeira na região, diz o grupo. "O empreendimento terá 13 mil metros quadrados de área total e 2,5 mil metros quadrados de área de venda", informa a rede. Foram gerados 130 postos de trabalho. Serão12 mil itens no mix.

"A escolha de Taquara para receber a nova unidade se deu principalmente devido à sua localização estratégica e proximidade com outras regiões", explicou, em nota, Elói Zagonel, diretor de Atacarejo da UnidaSul.