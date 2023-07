Imec planeja abrir mais 6 atacarejos

Sexta maior rede de supermercados do Estado, o grupo Imec, de Lajeado, abrirá mais duas lojas do seu atacarejo Desco (em Campo Bom e Sapiranga) este ano e já definiu o destino de mais seis unidades da bandeira nos próximos anos, revela o diretor-presidente Eneo Karkuchinski, à coluna. "Seis unidades já estão no forno, com ponto definido e negociado, mas só comunicamos quando tivermos toda a liberação das prefeituras", explica o CEO. Sobre a localização, as unidades devem se estar na Região Metropolitana (RMPA) e em cidades do interior mais distantes da área em que a marca já atua, entre o Vale do Taquari e RMPA. "A ideia é inaugurar duas a três lojas por ano", projeta ele.

A aposta no atacarejo segue tendência do modelo, que já responde por mais de 50% da receita do setor no Estado. O grupo teve alta de 135% na receita nos últimos quatro anos, avanço creditado ao atacarejo, diz o CEO. O Imec faturou R$ 1,46 bilhão no ano passado, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). E pode vir mais expansão ainda, sinaliza o executivo, pois o plano estratégico do grupo teve a revisão antecipada porque as metas do atual foram atingidas em 2022, mesmo previstas para 2024. Além do foco no atacarejo, a rede não vai abandonar a operação de vizinhança, do supermercado. Karkuchinski contou à coluna também que, até o fim deste ano, conclui estudo para um novo conceito de loja.