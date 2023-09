Gaúcha Elevato abrirá quatro novas lojas até dezembro

Uma das principais marcas do varejo de materiais de construção do Sul do País e líder em vendas de acabamentos no Rio Grande do Sul, a Elevato vai completar a abertura de quatro lojas de agosto até dezembro.

Desde 2021, a rede ganhou 16 novas filiais, mais que dobrando de tamanho. Hoje são 25 operações, sendo uma em Santa Catarina, onde aportou em 2022.

A nova leva de estreias começou por Sapiranga, no Vale do Sinos, onde o ponto abriu na segunda quinzena de agosto. As outras três unidades serão em Gravataí, Taquara e Xangri-Lá, onde a novidade é uma loja de complementos de ambientes.

“Vai ser muito boa, com móveis para classe média alta”, adianta um dos sócios-fundadores e diretor Irio Piva. A marca tinha apenas um varejo de móveis em Porto Alegre.

Na cidade do Litoral, a filial está sendo montada em frente a uma outra de venda de materiais da rede.

“Xangri-Lá é nosso segundo maior faturamento, atrás apenas de Porto Alegre”, diz Piva. A cidade litorânea tem este status porque ela é considerada destino: pessoas com imóveis na praia, compram materiais em lojas de Porto Alegre, por exemplo, mas para serem usados em Xangri-Lá.

As quatro novas operações fazem parte de aportes de R$ 5 milhões no ano, entre novos pontos e reformas, além de gerar mais de 60 novos empregos, detalha Piva. A marca soma mais de 430 funcionários.

"Este ano está desafiadorzão. Estamos abrindo loja na contramão do mercado”, resume o varejista, projetando alta nominal de 5% na receita ante 2022, quando avançou mais de 20%. Em vez de segurar a expansão física, a Elevato decidiu seguir o plano de 2023, explica o diretor.

O varejo de materiais sofre com a queda nas vendas desde 2022 no Estado, segundo o IBGE, e após o boom da reforma em casa na pandemia. Em junho, houve dado positivo no setor e no acumulado do primeiro semestre

Para 2024, estão na mira da rede destinos como Santa Cruz do Sul e Canoas, onde a marca só não desembarcou ainda porque não acha ponto no entorno do ParkShopping Canoas, conta Piva.

Elevato mapeou 78 cidades com potencial para ter loja da rede

Mais expansão vai vir em 2024 e com tamanho que supera a média de anos recentes. A Elevato planeja o maior crescimento físico, revela Irio Piva à coluna. "Serão cinco novas lojas no Rio Grande do Sul e três em Santa Catarina", lista o empresário, também presidente da CDL Porto Alegre.

Mas outro ativo chama a atenção: o mapeamento de localidades onde a marca pode se instalar nos próximos anos. São pelo menos 78 cidades, 49 no Estado e 29 no território catarinense. "Todas com potencial para futuro", define Piva.

O mais curioso é o que entra no estudo desse "potencial". O sócio-fundador da Elevato diz que, além de população, renda, logística e imóveis, são são considerados número de arquitetos na cidade e volume de argamassa vendida.