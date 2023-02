Rede gaúcha de materiais de construção abre 6ª loja em Porto Alegre

A maior rede de varejo de acabamentos para construção no Sul do País vai ficar maior a partir da manhã de segunda-feira (27). A Elevato abre a sexta unidade em Porto Alegre e 21ª na rede, que tem maior peso no Estado, mas já colocou um pé em Santa Catarina, onde tem uma filial na região de praias, muito frequentadas por gaúchos, desde 2022.

A inauguração na avenida Juca Batista, 4429, no bairro Hípica, em um pequeno complexo com outros serviços de saúde, reforça a presença também a marca em uma região que vive expansão no varejo, puxada pelo aquecimento imobiliário, focado em condomínios horizontais, basicamente casas. Será a segunda filial na zona Sul. A outra fica na avenida Wenceslau Escobar.

“Porto Alegre foi a cidade onde começamos nosso negócio. Investimos na cidade e depois ampliamos para o Litoral, interior e para o estado vizinho", comenta um dos sócios-proprietários do grupo varejista familiar, Arcione Piva, atual presidente do SindilojasPOA. O irmão de Arcione, Irio, preside a CDL Porto Alegre. A rede surgiu há 35 anos.

Piva diz que a nova unidade terá variedade de produtos, atendimento consultivo e negociações personalizadas, benefícios que são negociados com fabricantes e transferidos a clientes e prestação de serviços com mão-de-obra própria.

A loja tem perfil mais compacto, com 360 metros quadrados de área de vendas. O investimento foi de cerca de R$ 500 mil. Foram abertos sete empregos diretos. "além de mais oportunidades em transporte de mercadorias e instalações de produtos comercializados na unidade", cita o sócio-proprietário.

"A filial vai atender a demanda de consumidores do Extremo Sul da Capital", explica Piva.

A loja estava nos detalhes finais de montagem nesta quinta-feira (23) quando a coluna Minuto Varejo foi conferir as instalações. O visual tem padrão mais rústico, com destaque para exposição de produtos. O gerente da loja, Evandro Santos dos Santos, há 15 anos na rede, disse que uma pesquisa de mercado embasou o conhecimento da clientela da vizinhança.

"Identificamos que os moradores gostam de pronta entrega dos itens e preço com valor diferenciado. Com isso, montamos a loja com o que temos de melhor e com preços bons", garante Santos, citando que a forma de mostrar as linhas permite que o cliente conheça mais o que vai ter na filial. Também vai ter atendimento de profissionais, como arquitetos e decoradores.

A rede deve ter mais unidades estreando em 2023. Uma delas na região do Shopping Iguatemi, com perfil mais de boutique. Irio Piva, que também está na gestão da Elevato, diz que houve uma revisão da meta traçada em 2022 para abrir mais 10 unidades este ano.

"A rede mantém (as aberturas), mas em ritmo menos acelerado. É um pé no ar e outro no chão", ilustra Irio, sobre a convicção de que a expansão de longo prazo não será abandonada. A revisão, feita em janeiro, ajusta o ritmo à conjuntura econômica (renda comprimida, mais inadimplência e crédito mais caro) e pode ser reativado, caso as condições do ano mudem, diz o empresário.

O desafio do segmento de atuação da rede gaúcha é superar o desempenho geral negativo, considerando a média de vendas do setor em 2022. No Estado, o volume de vendas apontado pela Pesquisa Mensal do Comércio, coordenada pelo IBGE, está em queda desde 2021.