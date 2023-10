Desco, do Imec, abre 13ª loja e contrata para 14ª filial no RS

Mais uma rede reforça a posição no mercado de atacarejos do Rio Grande do Sul. O Imec, de Lajeado, já opera com sua 13ª loja da bandeira Desco em Campo Bom, na região calçadista. A filial abriu na área da antiga Madeireira Canudense, na entrada da cidade, um ponto de alto fluxo.

LEIA MAIS: Imec planeja abrir mais seis atacarejos Desco

Em novembro, o grupo inaugura a 14ª unidade do atacarejo, desta vez em Sapiranga, na rua Sarmento Leite, 170, no Centro, ao lado do acesso secundário à cidade, no sentido para Novo Hamburgo.

Em Campo Bom, são 3 mil metros quadrados de área de venda, cerca de 7 mil produtos com diferentes apresentações e 140 vagas de estacionamento na rua Fridolino Martin, 130, no bairro Imigrante.

A loja abriu 130 empregos e 60 indiretos, informa a rede, em nota. O novo Desco funciona de segunda a sábado, das 8h às 21h, e, aos domingos e feriados, das 8h às 20h.

Para a unidade de Sapiranga, estão abertas 120 vagas de emprego, com seleção presencial na Eccho Cowork, na rua Genuíno Sampaio, 237, em Sapiranga. Informações pelo (51) 99886-4367. A loja tem área de vendas de 2,5 mil metros quadrados e 140 vagas de estacionamento.

Com quase 70 anos de hstória e quinto no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o grupo varejista tem ainda 16 supermercados Imec, com atuação nas regiões dos vales do Caí, Taquari, Rio Pardo, Jacuí, dos Sinos e Paranhana, além de Serra, Campos de Cima da Serra, Região Carbonífera e Metropolitana e Porto Alegre.