Catarinense Bistek abre supermercado na Zona Sul de Porto Alegre

A semana é mesmo de estreias no varejo em Porto Alegre. Além de Sam's Club e Vantajão abrindo nesta terça-feira (14), o catarinense Bistek amplia a presença na Capital com a abertura da segunda loja, desta vez na Zona Sul. O aporte foi de R$ 20 milhões no empreendimento, segundo o grupo.

É a terceira filial no Rio Grande do Sul. A primeira que foi aberta em 2020 em Torres, no Litoral Norte. Mas vem mais por aí. Outra filial está sendo montada nas proximidades do Iguatemi Porto Alegre, na avenida Nilo Peçanha, na Zona Norte, onde a marca tem loja, mas mais perto da avenida Assis Brasil. Outra unidade está sendo concluída em Sapiranga. O grupo confirma que as duas abrirão este ano.

Na cidade calçadista, abre ainda em novembro a 14ª filial do atacarejo Desco, do grupo Imec. A unidade fa parte do "rancho" de inaugurações no setor de supermercados que domina o fim do ano no Rio Grande do Sul.



A filial do Bistek estreia às 7h30min desta quinta-feira no Pátio Guadix, centro comercial que está sendo concluído na avenida Juca Batista, 1305. A loja emprega 150 pessoas e tem 175 vagas de estacionamento e 17 pontos de check-out.



"O Bistek segue no contrafluxo dos atacarejos, apostando em lojas de vizinhança e na oferta de itens frescos. Em suas lojas, o destaque fica para as carnes preparadas em frigorífico próprio e para os setores de padaria, adega e floricultura", diz a rede, em nota.



"Queremos oferecer produtos de excelência, sempre frescos e com qualidade, de olho na mudança do perfil de consumo das pessoas, que passaram a ir com mais frequência ao supermercado em busca deste tipo de mercadoria”, justifica o diretor comercial, Walter Ghislandi, na nota.

A rede tem 22 lojas, com as duas que já operam no Estado, e soma mais de 4,5 mil empregos e faturamento de R$ 1,6 bilhão ao ano (dados de 2022). Com as três novas previstas até o fim de 2023, a bandeira alcançará 25 pontos físicos.

