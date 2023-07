Catarinense Bistek vai abrir 15 lojas em cinco anos no RS; 3 em 2023

Grupo Pereira (atarecajo Fort Atacadista), Passarela (Via Atacadista e loja de bairro) - que assumirá o supermercado da Languiru em Lajeado -, e Bistek, que muitos dizem que se espelha no estilo da Companhia Zaffari, confirmar mais unidades. Já está virando rotina a notícia: redes de supermercado de Santa Catarina abrindo ou até comprando unidades no Rio Grande do Sul.- que assumirá o supermercado da Languiru em Lajeado -, e Althoff Supermercados são três exemplos. Agora é a vez do, que muitos dizem que se espelha no estilo da Companhia Zaffari, confirmar mais unidades.

Três serão abertas este ano e outras duas em 2024, informou a rede, em nota. Mas o plano prevê 15 pontos em cinco anos, informa a bandeira, em nota enviada à coluna Minuto Varejo. A coluna informou nessa segunda-feira (3) que um dos players gaúchos, a Comercial Zaffari, está erguendo um novo atacarejo em Porto Alegre. Outros três estão em execução.

A bandeira tem até hoje duas operações no mercado gaúcho: uma na zona Norte de Porto Alegre e outra em Torres, abertas em 2020. "O mercado do Rio Grande do Sul ocupa espaço importante na estratégia de expansão do Bistek Supermercados", diz a rede, com 24 filiais, 22 no estado vizinho.

Até dezembro, serão duas novas lojas na Capital - uma na zona Sul e outra no Norte, na vizinha do Shopping Iguatemi. A terceira será em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre e Vale do Sinos.

Para o ano que vem, por enquanto, estão definidas filiais em Tramandaí e outra na Região Metropolitana. O investimento no quinteto da rede chegará a R$ 150 milhões, segundo o Bistek. AS unidades têm entre 1,5 mil e 2,5 mil metros quadrados de área de venda e focam em perfil de cliente de renda de classe média.

"Em cinco anos, o objetivo é ter 15 lojas e garantir mais de 3,5 mil empregos diretos", projeta a rede catarinense. “Testamos nosso modelo no mercado local durante dois anos e meio e tivemos ótima aceitação. Estamos bastante otimistas”, diz o diretor comercial da empresa, Walter Ghislandi, na nota.

O executivo diz que a experiência e o desempenho das duas lojas influenciam a decisão de expansão. A aposta é que o modelo e tipo de serviço da rede foram aceitos pelo mercado local. Para atender ao abastecimento na frente gaúcha, o Bistek terá um novo entreposto de mercadorias no sul catarinense.



Além das três novas unidades gaúchas, a rede terá outra operaçao estreando em Balneário Camboriú.O Bistek foi fundado em 1979 por uma família de imigrantes italianos em Nova Veneza.

A bandeira soma 4,5 mil empregos e espera ter alta de 17% na receita bruta em 2023, estimada sobre R$ 1,6 bilhão faturados em 2022, diz a bandeira. O centro de distribuição (CD) da empresa, com 23 mil metros quadrados, fica às margens da BR-101. A marca tem frigorífico próprio.