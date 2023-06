Catarinense Althoff marca data para abrir 1º supermercado no Litoral gaúcho e RS

Litoral Norte gaúcho vai ganhar uma nova bandeira de supermercado e mais uma de Santa Catarina a desembarcar no Rio Grande do Sul, em um movimento que cresce ano a ano no mercado regional. Desta vez, é a vez da rede Althoff, do Sul catarinense, e que a iria se instalar em Capão da Canoa. e mais uma de Santa Catarina a desembarcar no Rio Grande do Sul, em um movimento que cresce ano a ano no mercado regional. Desta vez, é a vez da rede Althoff, do Sul catarinense, e que a coluna Minuto Varejo informou, em primeira mão , que

A unidade localizada na avenida Paraguassu, na área central e principal via que percorre a cidade litorânea, abre dia 5 de julho, informou a rede em nota. O aporte foi de R$ 10 milhões, com abertura de 150 empregos diretos, todos já preenchidos, diz a empresa.

O diretor-presidente da rede, Ricardo Althoff, da família proprietária da bandeira que completou 70 anos em 2022, aponta o crescimento de Capão da Canoa, pós-pandemia, como um dos fatores para definir a localização. Milhares de pessoas se mudaram para a região ou se dividem hoje entre moradia em cidades sem praia e os destinos litorâneos durante todo o ano.

“População maior e comércio que vem se desenvolvendo cada vez mais atraíram o nosso olhar”, explicou Althoff, na nota.

Outras grifes supermercadistas de Santa Catarina já estão no Estado, como Bistek, com loja em Torres em Porto Alegre e que vai abrir mais duas unidades na Capital - na avenida Nilo Peçanha e na zona Sul, no Pátio Guadix.

É a 13ª loja do Althoff Supermercados. As outras 12 ficam no estado vizinho. A rede faturou R$ 400 milhões em 2022.

Capão da Canoa foi escolhida ainda pela localização e pelas características de fluxo mais intenso no veraneio, que já é uma experiência que a rede tem em localidades como Garopaba e Imbituba, faixa do litoral catarinense que atrai muitos gaúchos no verão.

"Nos adaptamos bem ao turismo de praia", reforça o diretor-presidente, com mais conexões com o Estado, pois se formou em Administração na Ufrgs e a mãe nasceu em Pelotas.

"Capão merecia um supermercado maior e com maior nível de serviço. Vai ser um casamento perfeito com o modelo como fazemos supermercado", destacou o empresário, quando falou com a coluna em setembro de 2022.

O layout segue as novas operações da bandeira. São 3 mil metros quadrados de área total, com dois pavimentos, um deles com estacionamento coberto com 50 vagas. A área de vendas será de 1.260 metros quadrados.

O empreendimento foi erguido pelo dono do terreno, seguindo o modelo do "Built to suit", pelo qual o proprietário do imóvel constrói, de acordo com a necessidade do varejo e depois faz contrato de uso, sendo remunerado na locação.