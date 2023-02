Atacarejo do Oeste de Santa Catarina prepara entrada em Porto Alegre

Sem revelar ainda o endereço, uma das maiores varejistas de supermercado de Santa Catarina e com sede na Região Oeste, onde milhares de gaúchos se estabeleceram desde o século passado, prepara a entrada no mercado de Porto Alegre.

O grupo Passarela informou, por nota, que vai abrir seu primeiro atacarejo da bandeira Via na Capital em 2023. O aporte deve ser em torno de R$ 40 milhões, que a média de investimento por loja. Foi o valor da quarta unidade da bandeira no Estado, aberta em fim de janeiro em Santa Cruz do Sul , com 4 mil metros quadrados de área de vendas.

Porto Alegre entrou no radar de marcas de ataracejo de fora. Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo e líder no modelo de loja no mercado gaúcho, e Desco, do Imec, abriram operações. O Stok tem uma na Zona Norte, perto da BR-290 (freeway), e o Desco soma duas (bairros Floresta e Hípica, na Zona Sul). A rede Kan, também da Zona Sul, entrou em atacarejo em 2022 com o Kan Super&Atacado, em seu shopping na Restinga.

"Chegaremos na capital gaúcha com muito orgulho", diz o grupo, com sede em Concórdia, na divisa com o Rio Grande do Sul e onde nasceu a antiga Sadia, hoje BRF, um dos maiores nomes da indústria de alimentos do Brasil e exportadora global em frango e suínos.

"O plano de expansão do grupo continua e está muito bem traçado", completa a marca, citando que terá mais duas unidades no estado vizinho, em Capinzal, também no Oeste, e na sede Concórdia, onde ainda não tem atacarejo, mas apenas supermercado Passarela. "As obras já iniciaram", citou, sobre os projetos em solo catarinense.

Tanto as filiais de Concórdia e Capinzal, como a de Santa Cruz do Sul, eram previstas para o ano passado, mas foram reprogramadas para este ano devido ao andamento das obras.

O avanço no Rio Grande do Sul já havia sido reforçado pelo diretor comercial do grupo, Marcio Luiz Simioni, em conversa com a coluna Minuto Varejo em 2022. Simioni indicou que o crescimento seria por meio de atacarejos.

Marca vai crescer no formato que atrai mais consumidores, como na loja de Santa Cruz, e foca preços baixos. Foto: Passarela/Divulgação

"Temos um belo plano de expansão no RS em atacarejo, formato que está em foco e que a população aderiu, pois tem preço mais baixo", comentou o diretor.

Em 2021, as duas primeiras lojas da bandeira haviam sido inauguradas também na Serra Gaúcha, em Farroupilha e Bento Gonçalves.

O Passarela foi criado em 1986, começando como lanchonete. Em 1990, abriu o primeiro supermercado. A bandeira Via foi criada em 2013 e chega agora a nove unidades, com a loja de Santa Cruz do Sul, entre os dois estados. Em Santa Cataria, está ainda em Caçador, Videira, Canoinhas, Curitibanos e Chapecó. No Estado, o grupo tem também supermercado em Erechim.