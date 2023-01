Ao todo, 621 candidatos participaram do Feirão de Empregos especial para a seleção de 294 vagas destinadas à Rede Fort Atacadista, que iniciará suas atividades no final do mês de março em Canoas. A responsável do setor de Recursos Humanos da Rede Fort, Arlete Ramires, revela que ficou surpresa com a quantidade de pessoas procurando oportunidades, mas frisa que, de todos os candidatos, a empresa deve ficar apenas com 30% ou 40% dos participantes.

"Encontramos pessoas com bastante experiência na área do varejo, mas a escolaridade é um problema entre os concorrentes por falta de comprovação. Muitos revelaram que não teriam como provar seu grau de instrução na hora de entregar a documentação. Uma pena", detalhou. No dia 1° de fevereiro ocorre o primeiro Super Feirão de Empregos do ano, no Calçadão de Canoas. Esse evento trará entidades e empresas de transporte para seleção e cadastro de motoristas do município da Região Metropolitana.