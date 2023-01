Rede catarinense inaugura atacarejo em Santa Cruz do Sul

Com um investimento de R$ 40 milhões, foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (26) mais um empreendimento em Santa Cruz do Sul. Trata-se do atacarejo Via Atacadista, do Grupo Passarela, que tem sua origem no estado catarinense. Instalada no bairro Arroio Grande, a nova unidade gera 150 empregos ao município.

O presidente do Grupo Passarela, Alexandre Simioni, elogiou a cidade e falou sobre a abertura do atacarejo. "Quero registrar que desde o primeiro contato, sempre fui bem recebido pela prefeitura, e atendido com cordialidade e profissionalismo. Pedimos agilidade e fomos atendidos. Agradeço, portanto, aos gestores deste município, por entenderem nossos propósitos", reconheceu.

Após os pronunciamentos, foi realizado o corte da fita inaugural, e os consumidores puderam conhecer o interior do complexo. Em seu pronunciamento, Desbessell, desejou sucesso ao Grupo Passarela. "A oportunidade que vocês estão dando, com certeza, vai se refletir em uma vida melhor para muitas famílias do nosso município. Nos enche de orgulho que nossa cidade tenha sido escolhida por uma empresa próspera e desta magnitude", salientou.

O prefeito em exercício mencionou ainda a evolução de Santa Cruz no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), que coloca o município em terceiro lugar no Estado. "Com esta inauguração de hoje, reafirmamos nosso compromisso de continuar crescendo cada vez mais. Este bairro, o Arroio Grande, é um exemplo disso, pois tem se destacado por sua pujança e empreendedorismo, e isso se justifica pela escolha do Grupo Passarela em se instalar nessa região", declarou.