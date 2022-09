Mais uma rede catarinense de supermercado vai entrar no RS; veja onde

Os supermercados catarinenses gostam cada vez dos consumidores do Rio Grande do Sul. Mais uma rede vai desembarcar no Estado. A rede Althoff Supermercados, oitava maior rede do estado vizinho e com sede em Criciúma, escolheu Capão da Canoa, no Litoral Norte, para abrir sua primeira filial. A previsão é inaugurar no primeiro trimestre de 2023, informa o empresário, Ricardo Althoff, da família proprietária.

Althoff explica que é a primeira unidade da rede fora de Santa Catarina. Será a 13ª da rede, que ganhou a 12ª loja em fim de agosto, situada em Sangão, perto de Criciúma. "Vamos continuar crescendo no Sul de Santa Catarina e no Norte do Rio Grande do Sul", avisa o empresário. O Althoff prevê faturar R$ 400 milhões este ano e ficou na 130ª posição, com receita de R$ 314 milhões, pelo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), com dados de 2021.

"A entrada no Rio Grande do Sul coincide com os 70 anos que estamos completando", comenta o diretor. Sobre o ingresso no mercado gaúcho, Althoff enumera alguns bons motivos e vantagens, para entender melhor a clientela:

"Tenho uma boa ligação com o Estado. Estudei Administração na Ufrgs por seis anos e minha mãe é de Pelotas", lista o empresário, que também e candidato a vice-governador na chapa do partido Novo.

"Escolhemos Capão da Canoa porque temos experiência em atuar em área de veraneio, como em Garopaba e Imbituba e onde têm bastante gaúcho", completa Althoff. "Nos adaptamos bem ao turismo de praia", reforça.

O mercado local e na vizinhança é um atrativo pelo crescimento da população residente, no pós-pandemia, com muitas pessoas que migraram para o Litoral ou estão indo com mais frequência e ao longo do ano. "Capão merecia um supermercado maior e com maior nível de serviço. Vai ser um casamento perfeito com o modelo como fazemos supermercado", aposta o empresário.

A obra da futura filial, com layout que segue o das novas operações da bandeira, já está em andamento na avenida Paraguassu, na área central. São 3 mil metros quadrados de área total, com dois pavimentos, um deles com estacionamento coberto. A área d vendas será de 1.260 metros quadrados.

O investimento na obra e para montar a loja será de R$ 10 milhões. Althoff explica que o empreendimento está sendo erguido pelo dono do terreno, seguindo o formato de "Built to suit", pelo qual o dono do imóvel constrói, de acordo com a necessidade do varejo e depois faz contrato de uso, sendo remunerado na locação.