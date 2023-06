Languiru alinha detalhes de negociação do supermercado no Shopping Lajeado

Languiru reuniu colaboradores do Supermercado Languiru no Shopping Lajeado para anunciar evolução na negociação da unidade com o Grupo Passarela, rede de supermercados e atacados com sede em Concórdia/SC. Na manhã deste sábado (24), ado Supermercado Languiru no Shopping Lajeado para anunciar evolução na negociação da unidade com o Grupo Passarela, rede de supermercados e atacados com sede em Concórdia/SC.

As tratativas vêm ocorrendo desde o início do mês de junho e a assinatura do contrato deve acontecer nos próximos dias. O grupo catarinense participou do encontro com os funcionários da unidade e esteve representado pelo presidente, Alexandre Simioni, acompanhado de diretores dos setores de Recursos Humanos, Comercial e Controladoria. As informações são da assessoria de imprensa da Languiru.

O presidente da Languiru, Paulo Birck, ressaltou que a negociação da unidade integra o plano de reorganização da cooperativa. "Tomando por base planejamento e estudo de viabilidade, realizado por consultoria externa e equipe interna, a busca por comprador para esse supermercado estava prevista. Estamos dando mais um passo importante na concretização do plano que anunciamos no fim do mês de maio. A venda do Supermercado Languiru no Shopping Lajeado nos possibilita recuperar parte dos valores investidos no local", frisou.

O atendimento aos clientes e associados da Languiru seguirá dentro dos horários normais durante o período de transição, ao longo do mês de julho. O estoque será direcionado para outros Supermercados Languiru.

A Farmácia Languiru no Shopping Lajeado foi descontinuada nesta sexta-feira (23). A loja Agrocenter que integra o conglomerado da Languiru no shopping também tem negociações para venda e o atendimento aos clientes e associados segue normal.

Ainda no segmento de supermercados, a unidade da Cooperativa no Bairro Alesgut, em Teutônia, foi descontinuada na última quinta-feira (22). As situações que envolvem empregados foram intermediadas com sindicato da categoria.

“As mudanças que estão sendo implementadas no modelo de negócio e tamanho das operações visam a sustentabilidade econômica e financeira da Languiru. Seguimos com outras negociações de parceria para prestação de serviços e venda de ativos, além de renegociações com instituições financeiras e credores”, concluiu Birck, reafirmando o compromisso e preocupação da Cooperativa com todos os associados e empregados.