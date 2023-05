Languiru busca apoio do Governo do Estado

Na segunda-feira (29), o presidente da Languiru, Paulo Roberto Birck, acompanhado do vice-presidente, Fábio Secchi, e comitiva da Cooperativa apresentaram plano de reorganização ao secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Em audiência realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, foram destacadas informações gerais sobre a Languiru e a sua abrangência; estratégias de gestão e decisões já encaminhadas; atual situação da Cooperativa; e direcionamentos para continuidade, com ações que abrangem todos os segmentos da Languiru, entre elas a descontinuidade das atividades de suinocultura e bovinocultura de corte, redução no volume de produção na avicultura e abertura de negociação da rede de varejo. O encontro ainda contou com a participação da direção do Banrisul e do chefe de gabinete da Casa Civil, Jonatan Brönstrup.



“A Languiru teve uma movimentação de recursos na soma de R$ 2,7 bilhões em 2022, gerando R$ 221 milhões em impostos e R$ 261 milhões em valor adicionado aos municípios. Mais de 50 mil pessoas têm seu sustento ligado à Cooperativa, direta ou indiretamente. No curtíssimo prazo necessitamos de aporte financeiro para manutenção das atividades. Mantida a atual realidade de extrema dificuldade, teremos a parada gradativa das operações. Estamos buscando todo suporte técnico e político na reorganização da Cooperativa. Para isso, o apoio do Estado é fundamental”, alertou Birck.



Lemos reiterou que o Governo do Estado está de portas abertas na busca por uma solução conjunta. Adiantou que levará a pauta também aos secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovane Feltes. “Precisamos avaliar todos os cenários, ouvir o próprio Banrisul e demais instituições financeiras, procurar estreitar o relacionamento com grandes empresas do segmento da proteína animal para que sejam compreensivas diante da situação e, assim, reduzirmos os impactos”, disse o secretário-chefe da Casa Civil.



Secchi acrescentou que as dificuldades enfrentadas pela Languiru afetam outros milhares de CNPJs e CPFs. “Primamos por essa transparência, apresentando a realidade às lideranças políticas, associados, empregados e sociedade como um todo. Precisamos de apoio para buscarmos investidor disposto a assumir a cadeia produtiva dos suínos, além de aporte financeiro imediato para capital de giro. A venda do Frigorífico de Suínos é uma dessas possibilidades”, alertou.



As instalações, tecnologia e capacidade produtiva das unidades industriais da Languiru foram mencionadas como fato relevante positivo, atendendo exigências que possibilitam acessar novos mercados consumidores no exterior.



A habilitação da Languiru à China pautou agenda do presidente e vice-presidente na Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul, ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), realizada em Porto Alegre. Eles foram recebidos pelo superintendente federal de Agricultura no RS, José Cleber Dias de Souza, e pelo coordenador-geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no RS, Milton Luiz Bernardes Ferreira. O processo da Cooperativa para acessar o mercado chinês segue em tramitação junto ao Mapa.



Ainda na tarde de segunda-feira, Birck e Secchi participaram de reunião on-line coordenada pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin. Envolvendo representantes das maiores empresas ligadas ao segmento das carnes, o objetivo foi ampliar a busca por parcerias e oportunidades para a cadeia produtiva, especialmente suinocultura, considerando alternativas que possam minimizar os impactos no campo com opções para os produtores associados da Languiru e no que diz respeito à nutrição animal.