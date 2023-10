Stok Center e Macromix abrem filiais no interior do RS

Dois novos atacarejos abrem até novembro no interior gaúcho. Serão as bandeiras Stok Center, da Comercial Zaffari, e Macromix, do grupo Unidasul. Os atacarejos puxam a expansão do varejo de supermercado, com mais marcas instalando unidades, como os gaúchos grupo Zaffari, Andreazza e Imec e os catarinenses Pereira e Passarela.

A 27ª unidade da Stok Center, inaugura hoje em Alegrete, na Fronteira Oeste. Será a terceira loja da bandeira da Comercial, com sede em Passo Fundo e terceiro lugar em receita pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a entrar em funcionamento este ano. Além disso, o grupo passo-fundense vai erguer unidade em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, e está construindo filiais em Alvorada e Esteio.

Depois de Renner, agora é a vez do Macromix, do grupo Unidasul, quarta maior varejista de supermercado do Rio Grande do Sul, abrir as portas no Vale do Paranhana. A 13ª unidade da bandeira estreia em 16 de novembro, segundo a rede.

Em Taquara, maior cidade do Paranhana e polo comercial e de serviços, a gaúcha Elevato, de materiais de construção também instala operação. A loja fica às margens da RS-115, entre Taquara e Gramado, na avenida Oscar Martins Rangel, 3464, esquina com a rua Pinheiro Machado. É o primeiro Macromix na região.

"O empreendimento terá 2,5 mil metros quadrados de área de venda e 12mil itens no mix", informa a rede. Foram gerados 130 postos de trabalho. "A escolha de Taquara para receber a nova unidade se deu principalmente devido à sua localização estratégica e proximidade com outras regiões", explicou, em nota, Elói Zagonel, diretor de Atacarejo da UnidaSul.

Entre os mais recentes a expandir, está o grupo Pereira, que chegou a Viamão em setembro, reabrindo com sua marca Fort Atacadista o que foi Maxxi Atacado. O grupo terá ainda loja em Caxias do Sul este ano e mais três em 2024, situadas em Porto Alegre, Gravataí e Novo Hamburgo. O grupo admitte que pode ampliar este número no ano que vem.