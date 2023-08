Grupo Peruzzo abre duas lojas

Oitavo no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o grupo Peruzzo, com sede em Bagé, deve completar a abertura de duas lojas em pouco mais de 30 dias. Na sede, o supermercado de vizinhança no bairro Santa Tecla foi completamente reformulado, com maior área física e novidades, como serviço de bufê de comida para as pessoas servirem e comerem em área após os caixas. "Vi isso em uma loja da rede Whole Foods, em Nova York, e resolvemos implantar", conta o vice-presidente do grupo, Lindonor Peruzzo Junior. Ele diz que o serviço atrai mais fluxo e amplia a frequência na loja. Outra unidade que está nos detalhes finais para abrir é a terceira filial do atacarejo Ecomix, em Rio Grande. A filial foi montada onde era um Maxxi Atacado, que o Carrefour optou por fechar. O atacarejo do Peruzzo tem 2,2 mil m2 de área de venda, seguindo um padrão "mais compacto", conceitua o vice-presidente. "É um duplo foco, para abastecer pequenos negócios e a vizinhança que quer resolver a compra para casa e não vai querer jornada de mais tempo dentro na loja", resume, citando que a loja mantém a aposta em padaria, com pão feito no local, e açougue com maior oferta de carne gaúcha.