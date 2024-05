Zaffari coloca marca na fachada e confirma: primeiro Cestto de Porto Alegre abre em junho

Quem passa pela região da avenida Wenceslau Escobar, miolo do bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, já vai ver a novidade. A construção gigante, em formato de caixa, ganhou nome na fachada e data para abrir. O Grupo Zaffari confirma à coluna Minuto Varejo que seu primeiro atacarejo Cestto da Capital estreia em junho.

VÍDEO: Coluna mostra como o Cestto na Zona Sul de Porto Alegre

abrir no primeiro semestre, mas a coluna acompanhava os trabalhos e tudo se encaminhava para A loja estava prevista para, mas a coluna acompanhava os trabalhos e tudo se encaminhava para começar a funcionar no começo de maio , para aproveitar o Dia das Mães. Mas a tragédia climática, com inundações disseminadas, incluindo a Capital, adiou os planos.

"A abertura do Cestto tem previsão para o mês de junho", disse a companhia, em nota.

A finalização da operação quase não foi afetada, e agora está nos detalhes finais na parte externa, como calçada e acessos. Internamente, o mobiliário, com as prateleiras altas já estão montadas, á espera das mercadorias. A rua Castro de Menezes, na esquina com a Wenceslau, está fechada para trânsito no trecho na lateral do atacarejo, com obras.

Além da unidade, outra operação do atacarejo está sendo erguida, mas na Zona Leste, onde era a antiga Gaúcha Cross. A previsão de inauguração passa por revisão, segundo o Zaffari, devido à questão climática. A obra estava nas fundações, e o tempo, com chuvas, afeta bastante a execução.

A unidade já anunciada também para Viamão, na RS-040, também está passando por reexame de calendário devido aos impactos do clima, informou o grupo varejista.

"Quanto aos outros projetos da empresa em Porto Alegre e Viamão, os prazos das obras estão em avaliação e serão comunicados assim que possível. Os demais projetos seguem seus trâmites normais", acrescenta o grupo, em sua nota.

O Zaffari tem apenas um Cestto aberto até agora, que fica em Gravataí, aberto em abril de 2023. Outros dois são confirmados para serem erguidos no Estado: em Canoas e Novo Hamburgo, além de São Paulo.

Cestto de Canoas, em frente à BR-116, ainda aguardava licença para instalação de obras. O megaempreendimento em Novo Hamburgo, o Boulevard Germânia, também às margens da rodovia federal, estava na preparação para começar as intervenções. O grupo tem mais projetos em andamento na Capital e outras cidades. O Zaffari diz que os demais empreendimentos não têm mudança. O, em frente à BR-116, ainda aguardava licença para instalação de obras. O, também às margens da rodovia federal, estava na preparação para começar as intervenções.

Estrutura gigante e mais pesada eleva tempo da obra

A obra tem algumas peculiaridades. O sistema e porte de construção têm características para suportar maior peso, segundo a coluna apurou. Isso explica, em parte, porque a implantação de unidades do Zaffari demora mais, no caso de atacarejo, como um ano. A do Cestto da Zona Sul chegará a um ano e meio, entre as fundações e prédio e entorno.

Outras marcas do setor de supermercados erguem este tipo de loja, que adotam partes pré-fabricadas, em seis meses. São projetos mais simples do que o do grupo que lidera o setor de supermercados no Rio Grande do Sul.

A Companhia Zaffari, braço de autosserviço do grupo, ocupa a primeira posição no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Em 2023, a marca faturou R$ 7,6 bilhões, somando 40 lojas e mais de 12 mil funcionários.

A obra na Wenceslau Escobar teve ainda instalação de bacia de retenção de água de 50 metros de extensão, para evitar que precipitação de chuva vá direto ao sistema pluvial do bairro. Também estão sendo instaladas tubulações na rede fora do terreno, para auxiliar no escoamento da água na região e evitar alagamentos.

Dados de aporte e tamanho da unidade e outros detalhes devem ser informados mais próximo da estreia na Zona Sul. O local onde está sendo montado o Cestto seria um supermercado (antes foi loja da bandeira Nacional), mas o formato mudou para se adequar ao que tem sido tendência no varejo de alimentos.

No Estado, redes como Comercial Zaffari, Unidasul, Imec, Peruzzo e Andreazza, entre as gaúchas, e Pereira e Passarela, entre as catarinenses, abrem unidades do formato.