Primos Zaffari abrirão atacarejos em avenida que tem Fort e Atacadão em Viamão

A ERS-040 pode muito bem mudar de avenida Senador Salgado Filho, como é também chamada em Viamão, para alameda dos atacarejos. Depois de ter Atacadão, pertencente ao Carrefour, e Fort, do grupo Pereira, de Santa Catarina, agora dois gaúchos, cujos proprietários são primos, vão instalar lojas do mesmo formato no traçado.

O grupo Zaffari e a Comercial Zaffari vão erguer bandeiras de seus atacarejos na cidade da Região Metropolitana, segundo informação da prefeitura. A decisão reforça a briga neste mercado e até mesmo dúvida se há demanda para tantas operações. O formato é o que mais tem registrado abertura de unidades no Estado, concentradas entre a RMPA e a Serra.

O Zaffari, de Porto Alegre, apresentou o projeto do Cestto a ser construído entre as paradas 42 e 43 da avenida em encontro na semana antes do Natal. Já a Comercial, com sede em Passo Fundo e líder em número de lojas do segmento com suas 30 unidades do Stok Center, vai montar uma filial na parada 50. A agenda do grupo passo-fundense com a prefeitura deve ser na primeira semana de janeiro.

O diretor do Zaffari da Capital, maior supermercadista do Rio Grande do Sul, Cláudio Luiz Zaffari, detalhou o projeto ao prefeito Nilton Magalhães. O empreendimento terá também lojas e serviços em área de 17 mil metros quadrados. O Cestto terá 6 mil metros quadrados, com 540 vagas de estacionamento. Serão abertos 300 empregos diretos. "Nossa expectativa é operar ainda em 2024”, adiantou o diretor, em nota do município.



“Viamão já possui uma rede forte, tradicional e qualificada de supermercados e atacados", observou o prefeito, na nota. O grupo Zaffari conclui, no ano que vem, duas filiais do Cestto: nas zonas Sul e Leste, e tem mapeado outras para Canoas, Novo Hamburgo e São Paulo. A Comercial pretende erguer sete em 2024, mas Viamão não estava na lista repassada à coluna Minuto Varejo pelo diretor-presidente, Sérgio Zaffari.

Outra cidade da RMPA protagoniza a mesma concentração de lojas do super com volume de atacado no mesmo traçado. A avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí, tem Cestto, Atacadão e Leve Mais (ex-Maxxi Atacado e agora grupo Asun) e vai ter Fort Atacadista. O Stok Center busca terreno na região. Na Capital, a avenida Assis Brasil já tem Stok Center e Atacadão nas proximidades e vai ter a primeira loja da bandeira catarinense Via, do grupo Passarela.