Comercial Zaffari abre 30º Stok Center e eleva meta de novas lojas em 2024

A Comercial Zaffari vai abrir sete lojas da bandeira Stok Center em 2024, informou o presidente do terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul, Sérgio Zaffari, em meio à inauguração em Esteio da sexta unidade em 2023 e 30ª da bandeira de do atacarejo. O número subiu, frente ao que o próprio Zaffari havia repassado em novembro, ao inaugurar a segunda loja de Porto Alegre. O ritmo de expansão segue forte, reforça o empresário.

O presidente revelou ainda a sequência de abertura e as cidades no plano para 2024: São Borja, Sarandi, Venâncio Aires, Torres, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. "Vai ser uma loja a cada 45 dias", avisa o presidente da Comercial, com sede em Passo Fundo. O investimento é, em média, de R$ 30 milhões por loja. Será o ano com maior expansão física.

"Vamos continuar investindo forte na abertura de atacarejos. Só em 2024, vamos gerar mais de mil a 1,2 mil empregos." A unidade de Esteio tem 4,6 mil metros quadrados de área de venda e 15 mil construídos. São 8 mil itens no mix, 150 funcionários e 250 vagas de estacionamento (parte coberta). A loja abre nesta terça-feira (19), a partir das 7h.

"Essa loja tem um valor muito grande, foi difícil conseguir ponto bom na BR-116. Além de loja, aqui é um outdoor. A negociação foi trabalhosa e várias vezes pensamos que não ia sair mais", conta Tiago, mostrando alívio com a inauguração. "Estamos aqui entregando ela em 2023, que era o nosso plano", arremata.

A Comercial encaminha outros empreendimentos que dependem de acertos de obras e localização, em Cachoeirinha e Lajeado, segundo apurou a coluna. Devem ficar para 2025.

A forte expansão orgânica (quando a empresa instala operações e não compra unidades de outras redes) do grupo de Passo Fundo no segmento, mais que dobrando o número de atacarejos entre 2020 e 2022, alavancou o faturamento e consagrou a Comercial com o maior crescimento no setor gaúcho.