JC Te Lembra: Acampamento Farroupilha, suspensão do X e demolição do Esqueletão

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Acampamento Farroupilha, que abre ao público amanhã e segue até o dia 20 de setembro De bombacha e cuia na mão, o JC Te Lembra agora o que foi notícia na semana direto do

o X continua suspenso no Brasil Depois de decisão do STF na última segunda-feira,. O bloqueio ocorre porque o empresário Elon Musk se recusou a nomear um representante no Brasil.

PIB do Brasil cresceu acima do previsto no segundo trimestre . A atividade econômica teve alta de 1,4% entre abril e junho.

demolição do Esqueletão As obras deforam retomadas no Centro de Porto Alegre. O desmanche do prédio estava suspenso desde fevereiro.

correção da bandeira vermelha patamar 2 para patamar 1 A Aneel informouno País. Em vez de acréscimo de cerca de R$ 7,00 nas contas, passará para pouco mais de R$ 4,00 a cada 100kWh.

Infraero operar os aeroportos de Canela e Torres Foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para a

júri da Boate Kiss O ministro Dias Toffoli manteve validade dee determinou prisões de quatro pessoas pelo incêndio.