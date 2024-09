Aneel reduz bandeira vermelha para o patamar 1

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informa nesta quarta-feira (4) o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para os consumidores do País. A redução do patamar da bandeira vermelha ocorre após a correção de informações do Programa Mensal de Operação (PMO) de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).