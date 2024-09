Aumento nas contas de luz faz consumidores buscarem dicas de economia

Depois de um pouco mais de três anos desde que foi adotada pela última vez, foi determinada para setembro a bandeira tarifária vermelha patamar 2 nas contas de luz dos brasileiros (esse é o maior nível possível do mecanismo que onera o custo de energia quando as condições de geração não são as mais abundantes). Devido a esse cenário, os consumidores procuram medidas que possam atenuar os impactos em seus bolsos.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem uma série de sugestões para tentar abrandar os reflexos na conta de luz através da diminuição do consumo de alguns eletrodomésticos. No caso do chuveiro elétrico, a ideia é tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos e selecionar a temperatura morna no verão.

Para o ar condicionado, a indicação é não deixar portas e janelas abertas em ambientes com o aparelho e colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto. Quanto às geladeiras, a recomendação é só deixar a porta aberta o tempo que for necessário, nunca colocar alimentos quentes dentro dela, deixar espaço para ventilação na parte de trás e não a utilizar para secar panos e nem forrar as prateleiras.

Com o ferro de passar, a estratégia é juntar roupas para passar de uma só vez e separá-las por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura. A CEEE Equatorial acrescenta às propostas da Aneel que sejam retirados os aparelhos da tomada, o que também pode garantir uma grande economia. Mesmo em stand-by os equipamentos ainda consomem energia.

Os clientes que se enquadram como baixa renda também podem ter a chance de economizar durante a vigência da bandeira vermelha ao receber até 65% de desconto na conta de energia, por meio do cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do governo federal que assegura esse benefício. Já a RGE sugere a diminuição do uso de secadoras com a chegada de temperaturas mais amenas. O aparelho consome entre 80 kWh a 100 kWh por mês, quando utilizado uma vez ao dia.

As lâmpadas, reforça a distribuidora gaúcha, também têm um papel importante no consumo, a iluminação representa de 5% a 15% do valor da sua conta de energia. É importante o consumidor evitar acender lâmpadas durante o dia e aproveitar mais a luz natural, assim como dar preferência a lâmpadas de LED. Elas iluminam melhor, duram mais e consomem menos energia.

Conforme a Aneel, a bandeira vermelha significará para este mês um incremento nas contas de luz de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Ainda segundo nota do órgão regulador do setor elétrico, a medida foi tomada “em razão da previsão de chuvas abaixo da média em setembro, resultando em expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do País (cerca de 50% abaixo da média)”. Isso, reforça a Aneel, “faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais”.