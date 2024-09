Acampamento Farroupilha começa neste sábado no Parque da Harmonia

O Acampamento Farroupilha, a principal festa do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, começa neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Serão 16 dias de culto às tradições com a participação de 187 piquetes, segundo a Associação dos Acampados do Parque Harmonia (Acamparh). Milhares de visitantes são esperados pela organização para participar da festa tradicionalista até o dia 22 de setembro no horário das 9h às 24h.

Nesta quinta-feira (5), os tradicionalistas realizavam os últimos ajustes na montagem dos piquetes, dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e dos Departamentos de Tradições Gaúchas (DTGs), que participam da festa neste sábado. A movimentação começou logo cedo, antes das 8h, em diversos piquetes. A novidade deste ano é que as ruas receberam nome de pessoas ligadas às tradições gaúchas, como Paixão Côrtes, Oliveira Silveira, Nico Fagundes, entre outros. A rua principal é chamada de Cancha Reta.

No piquete Pantanal, de Gravataí, na rua Aparício Silva Rillo, o patrão Sérgio Kensy e a esposa Daiane realizavam a montagem do espaço para receber os visitantes. A estrutura vai receber empresas e convidados para a realização de churrasco e shows. A novidade do piquete é a churrasqueira elétrica - construída com dois tambores de ferro e que tem capacidade para 16 espetos.

A expectativa do casal é receber 500 pessoas durante as duas semanas da festa tradicionalista no Parque da Harmonia. É a primeira vez que Sérgio Kensy participa do Acampamento Farroupilha como patrão de um piquete.

Sérgio Kensye a esposa Daiane Kensy, esperam receber mais 500 pessoas TÂNIA MEINERZ/JC

No Piquete Lenço Colorado, na rua Cancha Reta, o patrão João Pedro Roth, o Pedro Louco, preparava o charque - colocava sal grosso na carne. Pedro Louco disse que estava envolvido com a montagem das estruturas desde o dia 17 de agosto. "Vou ser um dos últimos a sair do Acampamento Farroupilha." Ele destacou o orgulho de participar da festa e lembrou que vinha a cavalo de Alvorada junto com mais três colegas para participar da festa farroupilha no Parque da Harmonia.

Neste ano, a festa celebra o centenário do pajador e compositor Jayme Caetano Braun, reverenciando o legado de um dos maiores nomes da cultura gaúcha. A patrona do Acampamento será a tradicionalista Vera Menna Barreto. A edição será com foco no social: todos os piquetes terão pontos de arrecadação de donativos que serão destinados às pessoas atingidas pelas enchentes de maio. Os alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene, além de itens elétricos e domésticos serão recebidos.

João Pedro Roth preparava o charque com sal grosso TÂNIA MEINERZ/JC

Além disso, os programas Eco Pila e o Sustenta Tchê! reforçam as práticas sustentáveis. Visitantes que levarem materiais recicláveis irão receber em troca os "ecopilas", moeda simbólica que vai valer dinheiro no comércio presente no Parque Harmonia - cada cédula vai homenagear figuras importantes da cultura gaúcha. O Sustenta Tchê! é uma iniciativa que reforça a importância da separação dos resíduos e descarte correto. O evento cultural é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Gam3.