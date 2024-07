Acampamento Farroupilha 2024 tem lançamento marcado para a próxima segunda

Será lançado na próxima segunda-feira (5) o Acampamento Farroupilha 2024 de Porto Alegre. A cerimônia ocorre a partir das 11h, na Churrascaria Cultura Gaúcha, no Parque Harmonia (rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 295 - Praia de Belas). O evento cultural, realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Gam3, está marcado para ocorrer de 7 a 22 de setembro, no Parque Harmonia.

Acampamento Farroupilha em Porto Alegre tem 191 inscrições

Esta edição terá a participação deCom homenagem a Jayme Caetano Braun, poeta e compositor. A patrona do Acampamento será a tradicionalista Vera Menna Barreto. Na ocasião do lançamento, serão apresentadas as atrações artísticas, a programação (Ciranda Escolar, bailes e shows de declamação, danças, entre outros) e detalhadas as novidades deste ano. Estão previstas campanhas de doação e arrecadação de donativos para os atingidos pelas inundações no Rio Grande do Sul.Ao longo dos 15 dias do evento, deverão ocorrer mais de cem atrações. O acendimento da Chama Crioula será no dia 7 de setembro e ficará guarnecida até o encerramento do Acampamento Farroupilha, em 20 de setembro.