Acampamento Farroupilha em Porto Alegre tem 191 inscrições

O Acampamento Farroupilha 2024 recebeu 191 inscrições de piquetes interessados em participar desta edição que irá ocorrer de 7 a 22 de setembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre em parceria com a Gam3, concessionária do parque. As informações são da prefeitura.Esta edição, devido à enchente histórica, terá um cunho social, com campanhas de doação e arrecadação de donativos diversos. Além disso, o evento dará trabalho a muitas famílias afetadas pela cheia, contribuindo para a economia criativa gaúcha.Para a secretária municipal da Cultura e Economia Criativa e presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso, o número de inscritos reflete um esforço de todos na manutenção do maior evento da cultura gaúcha. "Superou a expectativa, inclusive dos dados da enquete realizada. Os acampados mostram união para a realização de um acampamento com cultura e solidariedade". complementa em nota. Nesta edição, os acampados poderão efetuar o pagamento até o dia 12 de julho. Todos os acampados de 2023 também terão o direito de participar em 2025, independentemente de conseguirem acampar em 2024 ou não. Liliana Cardoso explica ainda que o acampado poderá se inscrever e ter tempo para buscar as parcerias necessárias para consolidar a sua presença. Caso ele não consiga fazer o pagamento até o dia 12 de julho e não puder acampar mesmo tendo feito a sua inscrição, não perderá o direito de acampar em 2025. Todos os piquetes deverão desenvolver um projeto cultural cujo tema este ano é Jayme Caetano Braun.