Parque da Harmonia registra danos após enchentes; Acampamento Farroupilha segue confirmado para setembro

O Parque da Harmonia, onde é sediado anualmente o Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, sofreu fortes danos devido à enchente de maio. O nível da água no local chegou a atingir 2,5 metros, ocasionando danos nas subestações elétricas que abastecem o Harmonia, informa a concessionária do parque, Gam3 Parks.

De acordo com a empresa, a estação de bombeamento de esgoto do parque também apresenta problemas no momento. Mas, apesar dos prejuízos, o evento segue confirmado para ocorrer entre os dias 7 e 22 de setembro, e as as inscrições para piquetes estão abertas até esta sexta-feira (21).

• LEIA MAIS: Abertas as inscrições de piquetes para o Acampamento Farroupilha 2024

No âmbito estrutural, gramados e ruas internas foram prejudicados, juntamente com a Churrascaria Cultura Gaúcha, que ainda não voltou a operar. O canteiro de obras também foi alagado, atingindo materiais e equipamentos. A concessionária relata, ainda, que a Casa do Gaúcho, espaço presencial para inscrições dos piquetes, também foi afetado pelas fortes chuvas, mas a edificação já está em funcionamento.

Carla Deboni, arquiteta e diretora da Gam3 Parks, explicou, em nota, que o parque já está limpo e as obras foram retomadas.

A diretora afirmou que o valor necessário para as reformas ainda está em fase de levantamento, pela demora de fornecedores e demanda de serviços. Mesmo assim, a concessionária garantiu que o local estará apto para receber o evento.