Abertas as inscrições de piquetes para o Acampamento Farroupilha 2024

As inscrições para os piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha 2024 foram abertas nesta segunda-feira (17) e vão até a próxima sexta (21). A iniciativa é da prefeitura de Porto Alegre em parceria com a Gam3, concessionária do parque. O evento será realizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho de 7 a 22 de setembro. As informações são da prefeitura da Capital.

Uma pesquisa feita com 200 piquetes mostrou que 70% deles estão dispostos a participar do Acampamento neste ano. Devido à enchente histórica no Rio Grande do Sul, esta edição terá um cunho social.



O pagamento da inscrição poderá ser feito até 12 de julho. Todos os acampados do ano passado também terão o direito de participar em 2025, independentemente de conseguirem acampar em 2024 ou não.



As inscrições serão realizadas de forma presencial na Casa do Gaúcho, entre os dias 17 e 21 de junho, das 9h às 12h e das 14h às 20h. Neste período, a comissão buscará parcerias para apoio aos acampados e ao evento solidário. O evento neste ano não terá recursos públicos municipais devido à calamidade provocada pelas enchentes.

Os candidatos deverão apresentar no ato de inscrição alvará 2023; resumo do projeto cultural cujo tema este ano é Jayme Caetano Braun; ata atualizada da patronagem e indicação de dois brigadistas.