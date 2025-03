JC Te Lembra: aniversário de Porto Alegre, Expoagro Afubra, dengue e crédito consignado

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Porto Alegre completou 253 anos nesta semana . Neste ano, a Capital celebra a resiliência e cooperação entre os gaúchos, que foram e seguem sendo essenciais para a retomada do Estado após as enchentes do ano passado.

Estado anunciou um repasse de R$ 16 milhões o sistema de saúde O governo dode Porto Alegre, que enfrenta superlotação de emergências.

feiras de agricultura familiar do País, a Expoagro Afubra Considerada uma das maioresencerra hoje em Rio Pardo. O evento reuniu 216 expositores e recebeu até visitantes de fora do Estado.

Banco Central reduziu para 1,9% a projeção de crescimento do PIB do Brasil para este ano.

Supremo Tribunal Federal tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu Por unanimidade, oem ação que julga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

No esporte, Inter Grêmio estreiam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e, na próxima semana, o Colorado entra em campo pela Libertadores e o Tricolor pela Sul-Americana.