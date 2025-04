JC Te Lembra: tarifaço de Trump, queda do dólar e Brasil parceiro de Hannover

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump A notícia de maior destaque da semana foi o, sobre o comércio mundial. Os produtos do Brasil serão taxados em 10%.

resultado do PIB No Rio Grande do Sul, foi divulgado o, que cresceu 4,9% em 2024 puxado pelo desempenho do agro.

o Brasil foi anunciado como o país parceiro de 2026 Na Alemanha, encerra hoje a feira de tecnologia industrial de Hannover. Durante o evento,

ônibus começaram a circular com a nova tarifa de R$ 5,00 Em Porto Alegre, os

TAP retomou os voos diretos entre Porto Alegre e Portugal , após quase um ano suspensos devido à enchente.

Inter na Libertadores Grêmio na Sul-Americana Nos Esportes, teve estreia doe do. O colorado empatou e o tricolor ganhou.