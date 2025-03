Brasil é oficializado como país parceiro da Feira de Hannover em 2026

Guilherme Kolling, de Hannover



Um evento no pavilhão voltado a investimentos na Feira de Hannover, nesta segunda-feira 31 de março, marcou a confirmação oficial de que o Brasil será o país parceiro do maior evento de tecnologia industrial do mundo em 2026. Dirigentes de entidades da indústria, do governo federal, diplomatas e executivos de grandes empresas alemãs com operações no Brasil discutiram oportunidades que se abrem com essa vitrine que o País terá no próximo ano.

Todos os anos a feira escolhe um país parceiro, nação que dispõe de amplos espaços nos pavilhões do evento, com vários estandes para expor suas empresas, além de divulgar oportunidades de negócios e atrair investimentos.



O Canadá, que é o país escolhido em 2025, veio para a feira com mais de 240 indústrias, além de universidades e agências de investimentos de todas as regiões. Além disso, ganhou visibilidade na cerimônia de abertura e teve sua bandeira exibida em todas as peças de divulgação do evento.

O Brasil começa a se preparar para aproveitar essa vitrine internacional para mostrar sua indústria. Na prática, terá um ano e um mês, já que a próxima edição será no fim de abril do próximo ano.



O tema marcou o primeiro dia de atividades da delegação brasileira na feira deste ano. As atividades de Hannover 2025 para o grupo foram abertas com reuniões de apresentação entre os mais de 70 integrantes que estão na Alemanha, seguidas de painéis para debater como o Brasil pode aproveitar essa oportunidade de ser o país parceiro em 2026.



Nos últimos anos, a participação brasileira foi tímida. A empresa gaúcha Novus, de Canoas, é a única que esteve presente todos os anos. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoveu a representação institucional da indústria brasileira nesta década. E a gigante catarinense WEG também esteve presente em algumas oportunidades.



De acordo com dados oficiais da organização da Feira de Hannover, em 2025, o Brasil conta com três estandes: um da Novus, outro da Eletrobrás, além de um espaço compartilhado por várias empresas e até universidade no Pavilhão 17. Será um desafio multiplicar essa participação no próximo ano para que o País tenha uma presença robusta.



A título de comparação, para chegar ao número de 240 empresas que o Canadá trouxe em 2025, o Brasil precisaria aumentar em 80 vezes sua participação de um ano para outro.



O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, acredita que seja possível até mesmo superar a marca canadense deste ano. “Não se trata de disputa com o Canadá, mas o Brasil é maior”, afirmou à reportagem. Viana diz que a Apex irá ajudar a financiar o aluguel de espaços na Feira de Hannover – cujo custo é elevado – e vai apoiar empresas, em parceria com entidades da indústria de todo o País, como a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul – a Fiergs, por sinal, tradicionalmente lidera as comitivas brasileiras, e os gaúchos costumam ser maioria nas delegações.

Oportunidade voltada à sustentabilidade

Mais do que quantidade, há uma grande preocupação com a qualidade e a mensagem que o Brasil vai trazer, o que pode ser uma grande oportunidade para alavancar negócios. O embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, destaca que o País pode se posicionar com uma indústria sustentável, considerando recursos e produção de energia renovável. Pablo Fava, CEO da Siemens Brasil, concorda que o país poderá potencializar suas oportunidades sustentáveis, atraindo novas indústrias.

Painel debateu oportunidades para o Brasil em 2026 como pais parceiro da Feira de Hannover Guilherme Kolling/Especial/JC



Veja a lista do país parceiro da Feira de Hannover nas últimas 20 edições

2006 – Índia



2007 – Turquia



2008 – Japão



2009 – Coreia do Sul



2010 – Itália



2011 – França



2012 – China



2013 – Rússia



2014 – Holanda



2015 – Índia



2016 – Estados Unidos



2017 – Polônia



2018 – México



2019 – Suécia



2020 – Sem país parceiro * edição virtual na pandemia



2021 – Indonésia * edição virtual na pandemia



2022 – Portugal



2023 – Indonésia



2024 – Noruega



2025 – Canadá



Fonte: Deutsche Messe

Brasil já foi país parceiro na Feira de Hannover em 1980

A possibilidade de o Brasil ser o país parceiro foi um tema recorrente entre a delegação brasileira na Feira de Hannover nos últimos anos. O tema vinha sendo trabalhado especialmente por industriais, já que permite grande visibilidade a quem é escolhido. Depois de uma articulação de anos de entidades da indústria brasileira, como CNI e Fiergs, agora a tarefa institucional passa ao governo federal, que irá coordenar a participação do Brasil no próximo ano.



Mas 2026 não será a primeira vez que os brasileiros serão homenageados. Criada em 1947, no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, como uma ação de reestruturação da indústria alemã, a Feira de Hannover foi se consolidando e internacionalizando ao longo dos anos.



O espaço destacado para um país parceiro foi criado em 1980 e o Brasil foi a primeira nação a ter essa honraria de exibir a sua indústria. Na época, a feira era mais voltada a equipamentos. Embora também já tivesse um foco em tecnologia, era uma época anterior à difusão da internet e iniciativas voltadas à digitalização como vemos hoje.



Uma curiosidade: de acordo com o Portal da Indústria, da CNI, a participação brasileira na feira da Alemanha em 1980 foi homenageada pela Casa da Moeda com uma série comemorativa de seis moedas e uma medalha de prata.