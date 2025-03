Comitiva de empresários gaúchos viaja para a Feira de Hannover 2025

Parte da delegação gaúcha que vai participar da Feira de Hannover, na Alemanha, viajou no fim da tarde desta sexta-feira (28), saindo do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Outros integrantes da comitiva embarcam neste sábado.

Maior evento de tecnologia industrial do mundo, a feira começa na segunda-feira (31) e vai até a próxima sexta. No domingo, acontece a cerimônia de abertura, em que chefes de governo da Alemanha e do país parceiro convidado discursam em uma solenidade que acontece no Hannover Congress Centrum, distante alguns quilômetros do complexo onde ocorre a feira.

Neste ano o país parceiro é o Canadá - a cada ano o evento escolhe uma nação, que ocupa espaços generosos nos pavilhões, para expor empresas importantes de sua indústria e oportunidades para atrair investimentos.

Já está definido que em 2026 o Brasil será o país parceiro, o que será confirmado durante o evento deste ano. Isso cria mais um atrativo para esta edição de Hannover, com a oportunidade de os representantes da delegação brasileira observarem mais atentamente oportunidades, já que no próximo ano a participação do Brasil será muito mais expressiva em integrantes e estandes.

Nos últimos anos, os espaços do País entre os 4 mil expositores resumiam-se a poucos estandes - a gaúcha Novus, de Canoas, vai todos os anos. A gigante catarinense WEG também se faz presente, assim como o espaço institucional do Brasil, liderado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). Algumas startups também vão ao evento da Alemanha, com presença em áreas de gigantes de tecnologia, que destinam parte de seus generosos espaços a empresas que fazem projetos em parceria.

Transição energética e Inteligência Artificial aplicada na indústria, mais uma vez, estarão em destaque. Neste contexto, nos últimos anos, é visível o crescimento da participação de big techs, como Google, Microsoft e AWS (Amazon Web Services), que já rivalizam com as gigantes alemãs, como Siemens e SAP.

A delegação brasileira é liderada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, sendo promovida pela CNI, com apoio do Sebrae-RS, Apex Brasil e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Dos 75 integrantes de 8 estados, 53 são do Rio Grande do Sul. A comitiva é composta por empresários (49), representantes de instituições ligadas à indústria (24) e dois jornalistas - a reportagem do Jornal do Comércio estará presente e fará a cobertura de toda a feira.