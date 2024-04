Eduardo Leite ressalta diferencial de projeto de hidrogênio verde no RS

De Hannover, Alemanha



A agenda de transição energética, hidrogênio verde e indústria sustentável que ganha destaque na Feira de Hannover está em linha com projetos do Rio Grande do Sul. A avaliação é do governador Eduardo Leite, que participou pela primeira vez do principal evento internacional de tecnologia industrial.

Também destacou que, diferentemente dos estados do Nordeste, que planejam exportar hidrogênio verde, no Rio Grande do Sul o uso seria para o mercado interno, envolvendo a produção de fertilizantes e abastecendo com o combustível a indústria gaúcha.



Leite ainda salientou a importância de participar da feira para posicionar o Estado, atrair investimentos e ter contato com empresas relacionadas ao desafio do hidrogêncio verde, “como a Yara e outras que circulam por aqui de forma privilegiada, e temos plantas já existentes no Rio Grande do Sul, o que reforça esses pontos de conexão”, observou o governador – a empresa norueguesa de fertilizantes ganhou destaque na abertura oficial da Hannover Messe pelo projeto piloto de produção da chamada amônia verde.



O governador gaúcho esteve na cerimônia de abertura no domingo e cumpriu agenda em Hannover pela manhã e início da tarde desta segunda-feira, retornando em seguida ao Brasil, ao concluir a missão governamental à Itália e à Alemanha.



“Estamos buscando oportunidades que o novo contexto global, seja da geopolítica seja da transição energética, nos traz. A Alemanha lidera esse processo na Europa, buscando novas fontes de energia e aposta muito no hidrogênio verde. Estamos reforçando nossa vocação para a produção de hidrogênio verde, é um dos motivos da nossa vinda aqui”, sustentou Leite.



O vídeo institucional do Rio Grande do Sul apresentado no seminário Fórum de Investimentos Brasil-Alemanha: Atualizando a Parceria Bilateral colocou o ano de 2040 como meta para o Estado ter uma planta de produção de hidrogênio verde em grande escala. Entre os diferenciais citados, o Porto de Rio Grande, a produção de energia eólica e de fertilizantes.



Em relação a oportunidades geopolíticas, em que nações buscam diversificar o comércio exterior para reduzir a dependência de apenas um fornecedor e minimizar problemas em situações extremas como guerras e pandemia, Leite falou da vocação do Rio Grande do Sul para produzir semicondutores, além do plano de tornar o Estado um fornecedor internacional – mercado atualmente concentrado na Ásia.

Governador destaca importância de posicionar o RS internacionalmente



O governador Eduardo Leite defendeu, nesta segunda-feira, em Hannover, a importância de estar presente e atento a feiras internacionais, “falando do Rio Grande do Sul e posicionando o nosso Estado de forma estratégica para sediar investimentos importantes”.



O chefe do Executivo gaúcho também teve contato com integrantes da delegação gaúcha e viu avanços para empresas pequenas e outras mais consolidadas que estão na feira de tecnologia industrial. “Vão levar aprendizados, ganhando em performance, levando novas ideias, referências, e isso estimula nossa economia.”



Leite defendeu que o Rio Grande do Sul tenha uma participação maior na feira na Alemanha, apresentando o Estado como um destino para investimentos estrangeiros.