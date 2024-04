Chineses voltam em peso a Hannover e trabalham pré-feira

De Hannover, Alemanha

A presença de produtos e expositores chineses na mais importante feira mundial de tecnologia industrial não chega a ser uma novidade. Mas o crescimento na participação de representantes do gigante asiático na Feira de Hannover chama a atenção.Depois de uma ausência prolongada durante a pandemia, a, já que manteve por mais tempo restrições a viagens internacionais. O retorno foi marcante, com um quarto dos estandes da feira – foram 1.020 expositores chineses em um universo de pouco mais de 4 mil expositores.Na edição deste ano, a proporção tende a se repetir. De acordo com dados oficiais divulgados no site da. A Europa conta com o maior número, 1.937 participantes. O segundo continente mais representativo será a Ásia, que terá 1.442 expositores, a maioria da China.

Como a reportagem registrou durante a cobertura da feira em 2023, embora em números a participação seja expressiva, a visibilidade não é a mesma. De uma maneira geral, no ano passado, as empresas chinesas ocupavam pequenos boxes em corredores secundários. Além dos espaços oficiais de países, quem mais chama a atenção são osMas os chineses mostram disposição no trabalho pré-venda. Entre as dezenas de visitas feitas pela reportagem na feira no ano passado – com registro de contato do visitante ao estande pelo QR Code da credencial ou troca de cartões –, duas empresas chinesas enviaram mensagens por e-mail, informando que estarão em Hannover e lembrando os produtos ofertados. Uma delas chegou a anexar uma foto da visita ao espaço, procedimento que era oferecido a quem chegava àquele estande.A título de curiosidade, além dos chineses, apenas a organização oficial da Feira de Hannover enviou mensagens por e-mail à reportagem antes do evento.