Comitiva de empresários gaúchos viaja para feira industrial na Alemanha

Empresários e dirigentes da indústria de todo o mundo estão viajando para Hannover, cidade no Norte da Alemanha que sedia a mais importante feira internacional de tecnologia industrial. Executivos, donos de empresa e especialistas técnicos vão todos os anos ao evento em busca de tendências mundiais e inovações no setor.Nos últimos anos, os dois eixos da feira foram a inovação e a sustentabilidade na indústria, com diferentes tendências em destaque. Em 2024, o tema será Energizando uma Indústria Sustentável. Os pontos destacados são Produção Carbono Zero, Energia, Indústria 4.0 e Manufatura-X, Células de Hidrogênio, Células Combustíveis, Inteligência Artificial e Machine Learning. Não por acaso, big techs como Google e Amazon Web Services ocupam cada vez mais espaço em Hannover.O Brasil estará presente nesta edição com uma comitiva de 241 participantes. O Rio Grande do Sul tem a segunda maior delegação – atrás apenas de Minas Gerais – com 81 integrantes, entre eles, 42 empresários de pequenas e grandes empresas, além de dirigentes de federações empresariais, executivos e assessores técnicos.A delegação de empresários gaúchos viajou nesta sexta-feira (19) e chega no sábado para participar da feira na Alemanha – a abertura oficial, para autoridades, acontece no domingo, e a exposição em grandes salões no parque da Feira de Hannover será de segunda (22) a sexta-feira (26).A comitiva brasileira é liderada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, que também é vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).Neste ano, o grupo de empresários gaúchos terá o reforço da missão do governo do Estado na Europa, com a presença do governador Eduardo Leite, que fará sua primeira visita à Feira de Hannover em seu mandato – no ano passado, o vice-governador Gabriel Souza participou do evento.Depois de cumprir agendas em cidades da Itália e da Alemanha, a missão governamental encerrará as atividades em Hannover. Leite, secretários, deputados e demais integrantes da missão do governo estadual estarão na abertura oficial e no primeiro dia de feira, regressando ainda na segunda-feira com destino ao Brasil.