Empresários gaúchos levam inspiração e conhecimentos de Hannover

Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)



Empresários gaúchos avaliaram como muito positiva a participação na Feira de Hannover 2023, evento de tecnologia industrial que terminou nesta sexta-feira, 21 de abril. Os participantes destacaram a inovação e a sustentabilidade exibidos em projetos, peças, equipamentos e máquinas de mais de 4 mil empresas de países de todos os continentes.



O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidente da Fiergs, Gilberto Petry, que liderou a delegação brasileira, considerou a feira deste ano muito boa, principalmente para o Brasil. “Tivemos um estande bonito e grande, com apresentação de iniciativas, e uma delegação com mais de 170 pessoas. O Brasil mostrou ao mundo que está junto neste processo de sustentabilidade, participando da transição energética e das possibilidades que temos com o hidrogênio verde”, afirmou.

Presidente do Sinplast-RS percebe enfoque em sustentabilidade e transição energética em Hannover.



Integrante da comitiva gaúcha, o presidente do Sindicato das Indústria de Material Plástico no Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Gerson Hass, considerou extremamente interessante o destaque dado à sustentabilidade em Hannover, destacando a preocupação com o reaproveitamento de materiais na indústria. Haas, que comanda a empresa Soprasinos, de Novo Hamburgo, também ficou impressionado com a ênfase na transição energética, não apenas na feira. “Na visita técnica que fizemos à fábrica da Airbus, informaram a meta de que, até 2035, todos os aviões utilizem hidrogênio verde como combustível.”

Gerente de Suprimentos da unidade da Tramontina Multi, Eduardo Zaro participou de um painel sobre sustentabilidade no estande do Brasil. Ele diz que a visita aos pavilhões da Feira de Hannover atendeu a expectativa, pois viu muita tecnologia e modelos que podem ser usados como inspiração para fazer melhorias nos processos da fábrica. Na digitalização da indústria, outro tema em destaque em Hannover, Zaro cita a simulação da linha de produção no ambiente virtual, o que permite, depois, fazer melhorias na prática. Outra inspiração é a Inteligência Artificial e o aprendizado de máquina. “Queremos equipamentos cada vez mais inteligentes, com uso de Inteligência Artificial, para reduzir erros nos processos. Vamos tirar muito proveito da feira e levar para a fábrica lá na serra gaúcha."



O Sebrae-RS apoiou a ida de 20 empreendedores gaúchos a Hannover. O coordenador de Indústria Inteligente do Sebrae-RS, Fabiano Dallacorte, diz que os empresários conseguiram fazer parcerias ou pensar melhorias no próprio produto. Além das interações com os integrantes da comitiva, que trazem benefícios e até negócios.



A engenheira química Aline Dettmer, da startup Semiocrop, de Passo Fundo, foi uma das selecionadas para integrar a missão do Sebrae-RS. Sua empresa produz bioinsumos para a lavoura e ela acredita que “a tecnologia fantástica” que viu em Hannover será útil para aprimorar seu trabalho e equipamentos da empresa. “É uma tecnologia que está muito à frente”, observa Aline, em relação à mostra de Hannover, mas garante que ainda assim servirá de inspiração.