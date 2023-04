Feira na Alemanha impulsionou indústria gaúcha do setor da borracha

Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)



Um dos empresários gaúchos mais experientes na Feira de Hannover é Gilberto Brocco, que há 20 anos participa do evento na Alemanha. À frente da empresa Mercobor, que fabrica peças técnicas de borrachas e plásticos em São Leopoldo, Brocco também é presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha do Rio Grande do Sul (Sinborsul).

Ele só não participou da exposição internacional de tecnologia industrial nos últimos três anos, em função da pandemia. Diz que faz questão de ir ao evento na Alemanha pelo impulso que a Mercobor teve a partir da participação na feira. “Houve um crescimento muito grande na empresa com a nossa vinda a Hannover. Não chegamos a comprar tecnologia ou equipamento, mas absorvemos a energia e coisas boas, inspiradoras, que vimos na feira e depois aplicamos na nossa indústria”, relata.



Brocco ressalta que sua empresa vive um bom momento, puxada pelo agronegócio, já que os principais produtos são materiais de borracha para indústrias de máquinas e implementos agrícolas. A Mercobor faz peças como amortecedores usados em cabines de tratores, a linha de vedações, perfis que separam peças metálicas e passadores de fios para máquinas agrícolas.

A empresa tem 98 funcionários e ampliou sua planta no Vale do Sinos em 2019, passando de 3,5 mil metros quadrados para 5 mil metros quadrados. A expansão ocorreu com o aquecimento do mercado de máquinas e implementos agrícolas, impulsionado pelo agronegócio gaúcho.



Na edição 2023 da Feira de Hannover, que termina nesta sexta-feira (21), Brocco diz que chamaram sua atenção os estandes relacionados à Indústria 4.0, conceito que já busca aplicar em sua empresa. “É verdade que já tem Indústria 4.0 no Brasil, mas não com o avanço e tecnologia da Feira de Hannover”, compara, celebrando que o evento siga trazendo novidades de ponta.