Empresa gaúcha abre novos mercados na Feira de Hannover

Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)



A delegação brasileira na Feira de Hannover é recorde neste ano, com 170 integrantes. O estande oficial do Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), também é o maior dos últimos tempos no evento de tecnologia industrial na Alemanha. De fato, a presença de empresários buscando inspiração e prospectando novos negócios é grande na edição de 2023.

Entretanto, entre 17 pavilhões e milhares de espaços que as empresas de todo mundo ocupam na Feira de Hannover, apenas duas unidades são de empresas brasileiras, que buscam vender e expor seus produtos. Uma delas é a Presys Instrumentos e Sistemas, de São Paulo, que busca distribuidores em outros países. Sem grande movimento nesta edição, o gerente de vendas internacionais, o belga Marc Vantournhoudt, projetou que a empresa não deve voltar a Hannover nos próximos anos.



No estande em frente a Presys estava a outra empresa brasileira, a gaúcha Novus, com sede em Canoas. O contraste era grande. Em dois momentos em que a reportagem esteve no Corredor B do Pavilhão 11 da Feira de Hannover, onde está instalada a Novus, todas as pessoas da empresa estavam atendendo a clientes, interessados nos produtos de automação expostos. Em alguns momentos, havia espera.



Também chamou a atenção os cargos da equipe que ali estava, atendendo gente dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, todos falando inglês fluentemente: o CEO, Marcos Dilenburg; o gerente de Produto da Novus, Fabio Piuma; o executivo de vendas para África, Ásia e Oriente Médio, Cláudio Oliveira; e o diretor para o mercado europeu, Valerio Galeazzi.



“É um evento em que a gente se conecta com o mundo. E a rota de internacionalização da Novus foi feita através de Hannover”, resume o CEO Marcos Dilenburg, engenheiro eletrônico que atua na empresa há 37 anos – a Nouvs completa 41 anos em 2023 – e que é um entusiasta do negócio olho no olho.•

A participação em Hannover começou em 1994 e essa é 23ª edição em que a empresa gaúcha marca presença na feira na Alemanha. Segundo Dilenburg, os primeiros anos foram de muito aprendizado e poucos negócios. Com isso, a Novus conseguiu comparar seu produto com o feito por empresas de outros países, desenvolvê-lo e avançar, consolidando-se no mercado internacional. A constância em Hannover foi importante.



“Teve um senhor que veio conversar depois de sete anos seguidos que estávamos aqui. E a frase dele foi algo como: ‘ Vejo vocês aqui há tanto tempo’ e veio conhecer. E tornou-se cliente”, relata o CEO da Novus, avaliando que a ida anual a Hannover deu credibilidade para a empresa.



Os produtos também foram mudando ao longo do tempo. Originalmente, eram controladores de temperatura. Eles seguem sendo ofertados em versões mais modernas, mas hoje representam 35% do faturamento. O que desponta hoje é o chamado produto conectado, com Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0.

CEO da Novus, Marcos Dilenburg aponta que presença constante em Hannover ajudou a empresa a se consolidar internacionalmente (Foto: Guilherme Kolling/Especial/JC)