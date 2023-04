Acordo UE-Mercosul entra na agenda de Hannover pelo segundo ano seguido

A importância da formalização do acordo de livre comércio entre União Europeia e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) entrou na pauta da novidades em tecnologia industrial – e com a participação dos chefes do Executivo da Alemanha e do país parceiro da feira no ano. Guilherme Koling, de Hannover (Alemanha)A importância da formalização doentree o Mercado Comum do Sul () entrou na pauta da cerimônia oficial de abertura da Feira de Hannover pelo segundo ano consecutivo. Tradicionalmente, a solenidade é realizada no domingo à noite – antes da abertura do evento que leva à cidade alemã as– e com a participação dos chefes do Executivo dae do país parceiro da feira no ano.



Em 2022, Portugal era a nação que ganhou destaque autonomia em um cenário de sanções e certa dependência da Rússia. Foi a deixa para defender que a União Europeia avançasse em acordos comerciais que estão parados, destacando o da UE com o Mercosul.



Em 2022, Portugal era a nação que ganhou destaque em Hannover, e o primeiro-ministro, Antônio Costa, sustentou em seu discurso que era preciso organizar melhor o comércio global, apontando que, por este caminho, a Europa poderia ter mais autonomia em um cenário de sanções e certa dependência da Rússia. Foi a deixa para defender que a União Europeia avançasse em acordos comerciais que estão parados, destacando o da UE com o Mercosul.

Naquela oportunidade, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz ouviu e aplaudiu a fala do chanceler português, mas não mencionou o tema em seu discurso, muito centrado em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia.





Neste ano, foi o alemão que citou importância de a União Europeia firmar a parceria de cooperação com o bloco econômico da América do Sul, tema discutido há mais de uma década, e que travou especialmente por restrições de países europeus.



A argumentação de Scholz para defender acordos como o da UE com o Mercosul teve dois aspectos. Um deles segue um dos mantras da Feira de Hannover, de que a cooperação é fundamental para a transformação da economia em algo mais sustentável, e que para isso é importante colaborar para além das fronteiras.



O segundo ponto desenvolvido pelo primeiro-ministro alemão é que as matérias-primas da indústria têm um papel importante na mudança da atividade em direção à economia verde. “Nós (o mundo) importamos muito dos chineses, e muitos produtos nem tem matéria-prima na China. Vamos tentar mudar isso”, discursou neste domingo, 16 de abril.



Nesse aspecto, defendeu acordos de livre comércio, salientando a parceria entre UE e Indonésia, além do tratado UE-Mercosul. “Não podem ter só um ou dois fornecedores de um produto. Para mudar esse cenário, o caminho passa por mais acordos de livre comércio. Temos que melhorar as relações comerciais entre os países. Não se pode trabalhar isoladamente.”



A sustentabilidade e ações concretas para melhorar a performance da indústria na área ambiental marcaram todos os discursos da abertura. O outro pilar de Hannover neste ano, claramente, é a inovação. Digitalização, uso de dados, novas fontes de energia e eficiência energética, mudanças profundas na forma de produzir, gerenciamento estoques e consumo estiveram em pauta.



A produção de hidrogênio verde, combustível que deve ganhar escala em nível global nos próximos anos, também terá amplo espaço na Feira de Hannover. “Milhares de companhias vão mostrar o que estão fazendo nesta área, mantendo a boa tradição de Hannover de antecipar o futuro”, afirmou o governador da Baixa Saxônia, Stephan Weil, província alemã onde está localizada Hannover.



Ao fim dos discursos e da cerimônia, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, declarou, às 19h26min, pelo horário local: “Está oficialmente aberta a Feira de Hannover”.