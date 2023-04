Comitiva que foi ao Cazaquistão e dezenas de empresários gaúchos vão a Hannover

Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)Depois de liderar a missão gaúcha ao Cazaquistão para prospectar negócios, o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria () e presidente da, Gilberto Petry, viajou com a delegação para Alemanha, onde chegou na noite de sábado, para participar da. Petry também lidera a comitiva brasileira no evento de inovação industrial neste ano.

Experiente em Hannover – vai à feira desde 1984 – o presidente da Fiergs tem a companhia de diversos outros presidentes de federações estaduais de indústria. A delegação, comde, mais uma vez tem(63 integrantes), sendo dezenas de empresários, tendo ainda representantes de Senai, Sebrae-RS e do governo do Estado, com o vice-governador Gabriel Souza, o secretário estadual do Desenvolvimento, Ernani Polo, além de assessores.Neste domingo à noite, enquanto ocorria a solenidade de abertura oficial da Feira de Hannover , a comitiva brasileira se reuniu em um hotel para apresentar destaques da programação. Haveráentre empresários brasileiros e internacionais, circuito guiado pela feira e visitas técnicas em indústrias destaque da região, de acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação de Fiergs/CNI.Duas empresas gaúchas, Prosolar e Morlub, participarão de programação paralela apresentando showcases: Prosolar Soluções (Descabornização da Indústria) e Morlub (O Papel da Bioeconomia para a Descarbonização).