Indonésia mostra cultura e modernidade na abertura de Hannover

Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)



Shows de dança e música da Indonésia marcaram, neste domingo (16), a solenidade de abertura da Feira de Hannover, evento normalmente centrado em discursos sisudos. Além dos números dos artistas do país asiático, um casal de bailarinos locais fazia coreografias entre as falas das autoridades, enquanto um telão projetava slogans como “inovação faz a diferença”, “cooperação faz a diferença”, “velocidade faz a diferença”, frases que resumem alguns pontos da transformação digital que Hannover pretende mostrar.





O que mais mexeu com o público foi a sequência de apresentações da Indonésia, mas além de mostrar sua cultura, o país quer se mostrar como uma nação moderna, em transformação e a caminho da sustentabilidade. Mais de 100 empresas vieram a Hannover, em uma delegação que tem à frente o presidente da Indonésia, Joko Widodo.



Enquanto mostrava paisagens turísticas nas ilhas da Indonésia, o vídeo institucional do país também destacava aerogeradores e indústria digitalizada. O país do Sudeste da Ásia, formado por milhares de ilhas, teve na fala de Widodo a defesa da inovação e tecnologia como um caminho sem volta.



O presidente da Indonésia disse ainda que o país é muito aberto a investimentos estrangeiros, tem um grande mercado local e está avançando em direção à sustentabilidade. A Indonésia pretende, inclusive, mudar a capital do país de Jacarta para uma nova cidade planejada e sustentável.



Joko Widodo salientou ainda que a Indonésia está se tornando uma economia verde, reduziu o desmatamento de florestas, avança em energias renováveis e pretende fechar todas as usinas a carvão até 2025. “Vamos falar e avançar, não só ficar conversando e conversando”, afirmou Widodo, sendo aplaudido



O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, também enalteceu os avanços da Indonésia e afirmou que logo o país estará entre 10 maiores economias do mundo.