Na Alemanha, vice-governador do RS visita empresa que fabrica insumos para a construção civil

Depois de participarem dos dois primeiros dias da Feira de Hannover, o vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, deram continuidade à agenda na Alemanha nesta quarta-feira (19), quando visitaram uma indústria que produz insumos para a construção civil na localidade de Pirmasens.

De acordo com o vice-governador, que falou com a reportagem por telefone após o compromisso, a empresa já tem unidade de distribuição de produtos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul e pretende ampliar a atuação no Brasil. Embora seja uma operação pequena, que movimenta cerca de 5 milhões de euros ao ano, a ideia do governo é prospectar uma futura planta industrial a ser instalada no Estado.



A empresa com matriz na Alemanha tem oito fábricas na Europa e apresentou planos de expansão na América do Sul. Gabriel e Polo foram recebidos por executivos e, por sua vez, mostraram as potencialidades do Rio Grande do Sul, destacando inovação, mão de obra qualificada, uso de energias renováveis e a existência do Polo Petroquímico de Triunfo.



Como a matéria-prima utilizada pela indústria de Pirmasens é de resinas da petroquímica, apresentou-se a possibilidade de instalação no distrito industrial de Montenegro, próximo a Triunfo, o que facilitaria a logística. Ficou encaminhada uma visita de executivos alemães ao governo gaúcho ainda em 2023.



Nesta quinta-feira (20), antes de retornar ao Brasil, o vice-governador e o secretário de Desenvolvimento Econômico terão reunião com a Fraport, que opera o aeroporto de Frakfurt e também o de Porto Alegre, retribuindo visita institucional feita pela companhia ao Rio Grande do Sul e discutindo possíveis melhorias e investimentos no terminal gaúcho.