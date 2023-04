Big techs colaboram para o avanço da indústria

A Feira de Hannover é a mais importante do mundo para a indústria. Mas em alguns pavilhões poderia muito bem ser um evento de inovação. É uma tendência que se consolida a cada ano, e que voltou com força no pós-pandemia.

Empresas de tecnologia ocupam um espaço ainda maior em 2023, dividindo corredores com startps e empresas locais. Há palcos para que novos empreendedores apresentem suas ideias em palestras rápidas ou em estandes coletivos. No mesmo ambiente, empresas que exibem a tecnologia de impressora 3D, um dos emblemas da produção precisa e sob demanda que marca a indústria 4.0, informam suas novas soluções. Braços de robôs e óculos de realidade virtual seguem recorrentes. E a presença de marcas mundiais completa o circuito, atraindo bastante público para o local.

Neste ano, estão em Hannover gigantes globais da tecnologia como Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Dell Technologies e a alemã SAP. A chave da participação delas é o uso de dados em grande escala, o que permite melhorar processos industriais, reduzir perdas e obter resultados financeiros e ambientais.

São plataformas ou programas que, normalmente, podem ser utilizados nos mais diversos setores industriais. Agrega-se a isso aplicações específicas para produtos e Inteligência Artificial (IA). A propósito, um dos cinco temas-chave de Hannover 2023 é IA e aprendizado de máquina.

Tal qual é observado na feira como um todo, a inovação tem sempre uma preocupação ambiental, isto é, chegar a soluções que signifiquem maior sustentabilidade. Isso é ainda mais marcante nos Pavilhões 14, 15, 16 e 17, dedicado a plataformas digitais, nuvem e infraestrutura, tecnologia 5G e outras inovações.

Ontem, durante a visita da reportagem, chamou a atenção a propaganda no painel da Microsoft exibindo uma foto de um campo com aerogeradores. O foco em eficiência energética estampado em diversas telas de outras empresas também marcou. Na SAP, um painel com uma plateia atenta e numerosa discutia o crescimento da relevância de uma "produção verde" para consumidores, funcionários e empresários.

Pelo menos três tendências da indústria global são refletidas nos pavilhões dedicados a empresas de tecnologia: o papel cada vez maior que essas companhias desempenham dentro de indústrias para a melhora da performance e redução de custos; o foco da inovação em sustentabilidade; e o terceiro, ainda não mencionado neste texto, é a busca de parcerias com outras empresas.

Google Cloud, Microsft ou AWS mantinham subespaços dentro de seus estandes para outras empresas parceiras. Na prática, elas utilizam as plataformas das gigantes de tecnologia para criar soluções específicas para a indústria.

O logo do conglomerado alemão Siemens, focado em energia, estava em exposto tanto na Microsoft quanto na Dell, já que ambas tinham projetos em parceria. Na AWS, era a Bosh, outra multinacional alemã, que estampava sua logomarca em um projeto desenvolvido com a plataforma do braço da Amazon.