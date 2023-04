Brasil pode ser o país parceiro da Feira de Hannover em 2026

Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)Todos os anos a Feira de Hannover tem um país parceiro, que ganha grande destaque nos pavilhões, com divulgação tanto institucional da nação quanto das empresas da indústria e da tecnologia locais. Neste ano foi a Indonésia, que teve um generoso espaço no Pavilhão 2, onde ficam as representações dos países.Em 2024, assim como em 2022 quando Portugal foi o país parceiro, uma nação europeia deverá ser escolhida para ser o país parceiro em Hannover. Para 2025, já está definido que esta nação será o Canadá.E o Brasil é o candidato para 2026. O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidente da Fiergs, Gilberto Petry, que liderou a delegação brasileira, teve duas reuniões com executivos da empresa Deutsche Messe, que organiza a Feira de Hannover, para conversar sobre a possibilidade de o Brasil ser o país parceiro em 2026.Petry disse que a reunião foi muito boa, e que aproveitou para questionar sobre possíveis benefícios ao Brasil em relação a espaços em Hannover, considerando que o custo do metro quadrado na feira é elevado. As conversar deverão seguir em 2024.Outra boa notícia para o Brasil em Hannover foi a defesa do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercado Comum do Sul (Mercosul) na abertura da feira, durante o discurso do primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz.